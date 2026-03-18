США потеряют триллионы из-за конфликта с Ираном – Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что значительный рост трат американского бюджета на фоне текущего кризиса абсолютно неизбежен.
По его словам, беспрецедентная военная и финансовая помощь союзникам обернется для Вашингтона колоссальными экономическими потерями.
"Обычные американцы могут благодарить (премьер-министра Израиля) Биньямина Нетаньяху и его приспешников в Конгрессе за триллионный "налог в пользу Израиля", который вот-вот ударит по экономике США"
– Аббас Аракчи
Иранский дипломат назвал уже потраченные Вашингтоном $200 млрд лишь "верхушкой айсберга", за которую в итоге придется расплачиваться рядовым американцам.
Администрация США продолжает оценивать финансовые потребности на продолжение военной операции против Ирана. Представитель Национального экономического совета Кевин Хассет 15 марта сообщил телеканалу CBS о возможных планах запросить дополнительные средства. По его оценкам, только старт военной кампании США против Ирана обошелся бюджету примерно в $12 млрд.
Напомним, 28 февраля вооруженные силы США и Израиля начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим крупным городам. В результате ракетных атак погибли верховный лидер Али Хаменеи и ряд иранских официальных лиц. За этим последовал масштабный военный ответ со стороны КСИР по израильской территории и американским объектам в регионе, что привело к затяжному кризису.