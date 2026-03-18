США потеряют триллионы из-за конфликта с Ираном – Аракчи

Экономика США потеряет триллионы долларов по причине военного конфликта с Ираном и поддержки Израиля, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что значительный рост трат американского бюджета на фоне текущего кризиса абсолютно неизбежен.

По его словам, беспрецедентная военная и финансовая помощь союзникам обернется для Вашингтона колоссальными экономическими потерями.

"Обычные американцы могут благодарить (премьер-министра Израиля) Биньямина Нетаньяху и его приспешников в Конгрессе за триллионный "налог в пользу Израиля", который вот-вот ударит по экономике США"

– Аббас Аракчи

Иранский дипломат назвал уже потраченные Вашингтоном $200 млрд лишь "верхушкой айсберга", за которую в итоге придется расплачиваться рядовым американцам.

Администрация США продолжает оценивать финансовые потребности на продолжение военной операции против Ирана. Представитель Национального экономического совета Кевин Хассет 15 марта сообщил телеканалу CBS о возможных планах запросить дополнительные средства. По его оценкам, только старт военной кампании США против Ирана обошелся бюджету примерно в $12 млрд.

Напомним, 28 февраля вооруженные силы США и Израиля начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим крупным городам. В результате ракетных атак погибли верховный лидер Али Хаменеи и ряд иранских официальных лиц. За этим последовал масштабный военный ответ со стороны КСИР по израильской территории и американским объектам в регионе, что привело к затяжному кризису.