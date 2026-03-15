Ирану нужны гарантии ненападения от США и Израиля – СМИ

Британские СМИ сообщают о том, что Иран готовится к продолжительному конфликту с США и Израилем и настаивает на получении гарантий о невозобновлении ударов по своей территории в будущем.

Иран рассматривает вариант того, что война с США и Израилем может принять затяжной характер, пишет газета Financial Times со ссылкой на иранские источники.

Согласно источнику, Иран ставит перед собой цель добиться от своих противников гарантий того, что они не возобновят удары в будущем.

Для иранской стороны также имеет значение гарантия дальнейшего снятия всех американских санкций, уточняет издание.

"Власти Ирана рассматривают конфликт как экзистенциальную угрозу и не готовы прекращать боевые действия без твердых гарантий безопасности и смягчения санкций"

– Financial Times

Иранское руководство исходит из того, что заключение соглашения без этих условий не гарантирует полную безопасность ИРИ и может привести к возобновлению ударов.

Как пишет Financial Times, военное командование Ирана рассчитывает на большую продолжительность военных действий, "стремясь повысить цену возможных будущих ударов для своих противников".

Тем не менее, источники утверждают, если интенсивность военных действий все же снизится, Иран сможет сохранить свое давление на Израиль путем блокировки судоходства в Ормузском проливе.

Напомним, ранее в США заявили о возможно скором прекращении военных действий на Ближнем Востоке. Американская сторона сообщила о том, что это будет зависеть не только от позиции Вашингтона, но и от условий, которые предложит Тегеран.