Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Илии II

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил председателю правительства Грузии Ираклию Кобахидзе соболезнования в связи со смертью католикоса-патриарха Илии II.
"Уважаемый господин премьер-министр, с глубокой скорбью я узнал, что в ночь на 17 марта скончался Его Святейшество Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. От имени турецкого народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье покойного, Вашему превосходительству, Православной церкви и грузинскому народу"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Отметим, что предстоятель ГПЦ Илия II ушел из жизни 17 марта. Католикос-патриарха госпитализировали на фоне резкого ухудшения состояния здоровья, однако сердце 93-летнего предстоятеля не выдержало. Похороны Илии II пройдут в Тбилиси 22 марта.
Свои соболезнования по факту печального события направили лидер АР Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян.