Госкомиссию по похоронам Илии II возглавит Кобахидзе

В Грузии сформирована государственная комиссия по похоронам католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, и возглавит ее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба грузинского правительства.
"Создана комиссия в связи с похоронами католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, которой будет руководить премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе"
– правительство Грузии
В сообщении также называются имена остальных членов комиссии. Это вице-премьер, глава Минобороны Ираклий Чиковани, глава МИД Мака Бочоришвили, руководитель МВД Гела Геладзе, министры культуры и экономики Тинатин Рухадзе и Мариам Квривишвили.
Напомним, что глава Грузинской православной церкви Илия II скончался накануне. Ему было 93 года.