Вестник Кавказа

Госкомиссию по похоронам Илии II возглавит Кобахидзе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе будет руководить государственной комиссией, созданной для организации похорон католикоса-патриарха Илии II.

В Грузии сформирована государственная комиссия по похоронам католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, и возглавит ее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба грузинского правительства.

"Создана комиссия в связи с похоронами католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, которой будет руководить премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе"

– правительство Грузии

В сообщении также называются имена остальных членов комиссии. Это вице-премьер, глава Минобороны Ираклий Чиковани, глава МИД Мака Бочоришвили, руководитель МВД Гела Геладзе, министры культуры и экономики Тинатин Рухадзе и Мариам Квривишвили.

Напомним, что глава Грузинской православной церкви Илия II скончался накануне. Ему было 93 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
615 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.