Назван объем добычи газа в Азербайджане в январе-феврале 2026 года

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан увеличил добычу газа на 2,3% в первые два месяца 2026 года. Суммарная добыча составила 8 млрд 187,9 млн куб м "голубого топлива", передает Госкомстат. 

В феврале в Азербайджане добыли 3 млрд 913,7 млн кубометров, что оказалось почти на 3% меньше прошлогодних показателей. 

Также зафиксирован рост на 3% добычи товарного газа. Из недр извлекли 6 млрд 496,8 млн куб м газа. 

Отметим, что за прошлый год в АР добыли 50 млрд 915,8 млн куб м "голубого топлива". Показатели добычи выросли на 1%. 

В начале марта глава АР Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан является мировым лидером по числу стран, в которые республика поставляет трубопроводный газ. По словам президента страны, АР экспортирует трубопроводный газ в 16 стран.

Вам может быть интересно

