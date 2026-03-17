Назван объем добычи газа в Азербайджане в январе-феврале 2026 года

Азербайджан увеличил добычу газа на 2,3% в первые два месяца 2026 года. Суммарная добыча составила 8 млрд 187,9 млн куб м "голубого топлива", передает Госкомстат.
В феврале в Азербайджане добыли 3 млрд 913,7 млн кубометров, что оказалось почти на 3% меньше прошлогодних показателей.
Также зафиксирован рост на 3% добычи товарного газа. Из недр извлекли 6 млрд 496,8 млн куб м газа.
Отметим, что за прошлый год в АР добыли 50 млрд 915,8 млн куб м "голубого топлива". Показатели добычи выросли на 1%.
В начале марта глава АР Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан является мировым лидером по числу стран, в которые республика поставляет трубопроводный газ. По словам президента страны, АР экспортирует трубопроводный газ в 16 стран.