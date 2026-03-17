Укреплением отношений России и Азербайджана занялись врачи

Рахман Мустафаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в РФ:
В России проживает около 500 тысяч азербайджанцев, российских граждан. В рамках этой большой общины самое крупное, самое авторитетное и влиятельное профессиональное сообщество - сообщество медиков. Многие активно содействуют развитию отношений между Азербайджаном и Россией. Это очень важный аспект. Мы гордимся теми, кто формирует позитивный образ азербайджанцев в России, интеллектуальный образ педагога, организатора, грамотного руководителя.
Дипломат адресовал сообществу несколько вопросов, которые предлагается решить совместными усилиями. Какой вклад можно было бы внести в развитие отношений между Россией и Азербайджаном через медицинскую сферу? Как передать опыт молодому поколению, а также какие проекты можно было бы реализовать.
В трех ведущих медицинских университетах Москвы обучается свыше 200 азербайджанских студентов. В Баку открыт филиал Сеченовского университета, где учится около 700 студентов. Это будущие врачи, и очень важно передавать им опыт и знания через встречи, круглые столы, презентации, визиты в ведущие клиники, центры
- Рахман Мустафаев
Мамед Алиев, доктор медицинских наук, профессор, врач-онколог, академик РАН:
В медицинском сообществе Москвы азербайджанцы занимают достойное место. 30 лет назад такого не было. Было всего 6 профессоров, несколько кандидатов наук. Сегодня, слава Богу, подросла молодежь: уже более 35 докторов наук, больше 50 кандидатов наук. Так что медицинская община разрастается. Поэтому хотелось бы, чтобы эта встреча принесла новые контакты.
Тамилла Ахмедова, руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в России:
Очень приятно увидеть в посольстве стольких замечательных медиков… Все хотят, чтобы такие встречи продолжались. Прекрасно, что у нас в Москве появится такое здоровое, нужное сообщество медиков!
Сабир Габибов, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медико-технических наук
В 1977 году я приехал в Москву, поступил в аспирантуру во Всесоюзном онкологическом научном центре, защитил диссертацию. В 1993 году начал заниматься лапароскопической хирургией, эндохирургией, открыл первое в Москве эндоскопическое хирургическое отделение. Я очень счастлив, что прошел азербайджанскую медицинскую школу и, самое главное, российскую медицинскую школу. Весь этот опыт я передаю ученикам, в том числе своим землякам.
Адиль Мамедов, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии Московской медицинской академии им. Сеченова
У меня защитилось 30 кандидатов наук и 5 докторов наук по проблеме лечения детей с врожденной наследственной патологией челюстно-лицевой области. Для доктора никогда нет никакой разницы между детьми… Через нашу кафедру прошло много ребят из Азербайджана, Средней Азии. Рекомендую всем учиться у высоких специалистов, получать те знания, которые мы с удовольствием передаем молодежи.