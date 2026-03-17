Укреплением отношений России и Азербайджана занялись врачи

Для чего посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев собрал около полусотни академиков, профессоров, докторов медицинских наук азербайджанского происхождения, работающих в ведущих вузах и медицинских учреждениях Москвы и Московской области?

Рахман Мустафаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в РФ:

В России проживает около 500 тысяч азербайджанцев, российских граждан. В рамках этой большой общины самое крупное, самое авторитетное и влиятельное профессиональное сообщество - сообщество медиков. Многие активно содействуют развитию отношений между Азербайджаном и Россией. Это очень важный аспект. Мы гордимся теми, кто формирует позитивный образ азербайджанцев в России, интеллектуальный образ педагога, организатора, грамотного руководителя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дипломат адресовал сообществу несколько вопросов, которые предлагается решить совместными усилиями. Какой вклад можно было бы внести в развитие отношений между Россией и Азербайджаном через медицинскую сферу? Как передать опыт молодому поколению, а также какие проекты можно было бы реализовать.

В трех ведущих медицинских университетах Москвы обучается свыше 200 азербайджанских студентов. В Баку открыт филиал Сеченовского университета, где учится около 700 студентов. Это будущие врачи, и очень важно передавать им опыт и знания через встречи, круглые столы, презентации, визиты в ведущие клиники, центры

- Рахман Мустафаев

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мамед Алиев, доктор медицинских наук, профессор, врач-онколог, академик РАН:

В медицинском сообществе Москвы азербайджанцы занимают достойное место. 30 лет назад такого не было. Было всего 6 профессоров, несколько кандидатов наук. Сегодня, слава Богу, подросла молодежь: уже более 35 докторов наук, больше 50 кандидатов наук. Так что медицинская община разрастается. Поэтому хотелось бы, чтобы эта встреча принесла новые контакты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тамилла Ахмедова, руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в России:

Очень приятно увидеть в посольстве стольких замечательных медиков… Все хотят, чтобы такие встречи продолжались. Прекрасно, что у нас в Москве появится такое здоровое, нужное сообщество медиков!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сабир Габибов, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медико-технических наук

В 1977 году я приехал в Москву, поступил в аспирантуру во Всесоюзном онкологическом научном центре, защитил диссертацию. В 1993 году начал заниматься лапароскопической хирургией, эндохирургией, открыл первое в Москве эндоскопическое хирургическое отделение. Я очень счастлив, что прошел азербайджанскую медицинскую школу и, самое главное, российскую медицинскую школу. Весь этот опыт я передаю ученикам, в том числе своим землякам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Адиль Мамедов, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии Московской медицинской академии им. Сеченова