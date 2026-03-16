Глава МИД Азербайджана отправился в столицу Саудовской Аравии

В Саудовскую Аравию прибывает глава азербайджанского МИД. В ходе поездки он поучаствует в заседании, посвященном региональной безопасности.

В среду, 18 марта, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов вылетел в Эр-Рияд. Об этом рассказали в азербайджанском министерстве.

В ходе рабочей поездки в Саудовскую Аравию Байрамов примет участие в консультативном заседании министров иностранных дел ряда стран, которое будет посвящено вопросам региональной безопасности и стабильности.

Кроме того, у руководителя азербайджанского внешнеполитического ведомства запланирован ряд двусторонних встреч.