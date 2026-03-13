Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его саудовский коллега Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонную беседу, о ней сообщает азербайджанский МИД.

В ходе разговоры дипломаты рассмотрели ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Они выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе, обратили внимание на значение предотвращения дальнейшего роста напряжения.

В данном контексте была акцентирована необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности региональных стран региона, было указано на недопустимость атак на соседние страны.

В ходе беседы были рассмотрены и другие актуальные вопросы региональной и мировой повестки, нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Баку и Эр-Риядом.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Беседа состоялась по инициативе саудовской стороны.