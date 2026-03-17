Южная Корея заинтересована в импорте российской нефти

В южнокорейском торгово-промышленном ведомстве заявили о том, что ведут диалог с российскими компаниями для импорта нефти и нефтепродуктов из России.

Уточняется, что южнокореская сторона уже ведет соответствующий диалог с российскими нефтяными компаниями.

"Что касается ослабления санкций в отношении российских энергетических ресурсов, министерство ведет обсуждение с соответствующими компаниями возможности импорта российской нафты и нефти"

– министерство торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи

Отмечается, что руководство крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Республики Корея уже провели встречу с представителями ведомства для подробного обсуждения сотрудничества с РФ в этой области.

Напомним, ранее администрация американского президента Дональда Трампа временно сняла санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на танкеры до 12 марта текущего года.