Нуждающиеся в жилье получили 200 таунхаусов в столице Чечни

В Грозном сегодня торжественно открылся жилой комплекс на 200 таунхаусов для нуждающихся в жилье, в церемонии принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

Сегодня в столице Чечни городе Грозный в преддверии мусульманского праздника Ураза Байрам (Ид аль-Фитр), знаменующего окончание священного для всех исповедующих ислам месяца Рамадан, открыли новый жилой комплекс, включающий 200 таунхаусов для семей, нуждающихся в жилье, в церемонии открытия комплекса принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"В Грозном прошло торжественное открытие современного жилого комплекса на 200 таунхаусов, построенного за счет средств РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова. …Благодаря открытому жилому комплексу 200 семей смогут встретить один из главных мусульманских праздников в новых, современных и полностью меблированных домах"

- Рамзан Кадыров

Каждый таунхаус оборудован всеми необходимыми инженерными коммуникациями и полностью готов к проживанию, а на его территории обустроены детские площадки, прогулочные зоны и два парка общей площадью 16 тыс кв м. Всего на строительство нового объекта было направлено более 2 млрд рублей, рассказал мэр столицы Хас-Магомед Кадыров, передает портал "Это Кавказ".

На этом строительство не заканчивается: в скором времени в жилом городке будет построено медресе и мечеть, рассчитанная как минимум на тысячу верующих, пояснили в городской мэрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в течение текущего 2026 года в Чечне планируется отремонтировать 165 многоквартирных домов. Мероприятия региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в текущем году пройдут в городах Грозный, Аргун, Гудермес, а также в Надтеречном, Шалинском и Шелковском районах и позволят улучшить условия проживания более 13 тысяч человек, рассказали в пресс-службе регионального Минстроя и ЖКХ.