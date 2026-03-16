Ураза-Байрам 2026: какого числа, что означает, как поздравить, открытки

Ураза-Байрам – это один из двух ключевых праздников мусульманского календаря, наряду с Курбан-Байрамом. Иначе он называется Ид аль-Фитр, или Праздник Разговения.

Он знаменует окончание священного для всех исповедующих ислам месяца Рамадан. Во время этого священного месяца верующие держали уразу – обязательный пост, отказываясь от еды и питья в светлое время суток.

Какого числа Ураза-Байрам в 2026 году?

Когда будет Ураза-Байрам 2026? Ид аль-Фитр не имеет постоянной даты в григорианском календаре, зато приходится на один и тот же день каждый год в лунном мусульманском календаре.

Праздник разговения последователи ислама каждый год отмечают в первый день месяца Шавваль, который наступает после месяца Рамадан. В 2026 году Ураза-Байрам выпадает на 20 марта. Однако, так как в исламском календаре новый день наступает с закатом солнца, строго говоря, Ураза-Байрам начнется вечером 19 марта. Но основные праздничные мероприятия все же запланированы на 20 марта.

Стоит отметить, что ровно через 70 дней после Праздника разговения мусульмане будут отмечать праздник Курбан-байрам. По григорианскому календарю это 27 мая.

Что за праздник Ураза-Байрам?

Что означает праздник Ид аль-Фитр? Праздник разговения знаменует окончание поста в месяц Рамадан и духовное очищение.

Суть праздника Ураза-Байрам заключается в благодарности за окончание Рамадана и упрочении веры. Он символизирует такие ценности, как милосердие, помощь нуждающимся, единение семьи и общества.

Как поздравить с праздником Ураза-Байрам?

Важный вопрос – как правильно поздравить мусульманина с праздником Ид аль-Фитр?

Для поздравления с Праздником разговения используется фраза на арабском языке, которая звучит как "Ид мубарак". На русский язык она переводится "С праздником".

Обычно после этого поздравления мусульмане говорят:

"Такаббаля Аллаху минна уа минкум"

В переводе на русский язык это значит "Да примет Аллах от вас и от нас".

Не будет ошибкой также пожелать друг другу всего самого хорошего –благополучия и успехов, мира и добра, крепкого здоровья.

