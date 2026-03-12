Ураза-байрам 2026: какого числа праздник, суть, выходные, пост, подарки

На этой неделе мусульмане по всему миру встретят Ураза-байрам. Расскажем, какого числа Ураза-байрам в 2026 году, какова суть праздника и что он означает, какого числа заканчивается Ураза-байрам в 2026 году, можно ли держать пост в Ураза-байрам, как празднуют Ураза-Байрам, когда выходные на Ураза-байрам в 2026 году в РФ, что сделать до наступления праздника.

Ураза-байрам считается одним из двух важнейших торжеств в исламском летоисчислении. Этот светлый день посвящен духовному ликованию, воссоединению с родными, выражению признательности Создателю и проявлению заботы о тех, кто нуждается в поддержке. В Российской Федерации, где ислам является традиционной религией для миллионов людей, этот праздник отмечается широко и торжественно.

Какова суть Ураза-байрам и что он означает?

Само название "Ураза-байрам" имеет тюркские корни и складывается из двух слов: "ураза" (обозначающего пост) и "байрам" (означающего торжество). Арабское название праздника - Ид аль-Фитр - переводится как “праздник разговения”, то есть день, когда заканчивается пост. Верующие в эту дату благодарят Всевышнего за то, что он помог им выдержать ограничения и очиститься душой и телом.

Этот праздник ведет свою историю с 624 года, когда пророк Мухаммед, переселившись в Медину, учредил его для последователей ислама. Согласно преданию, когда пророк Мухаммед увидел, что местные жители празднуют два языческих торжества, он изрек: "Всевышний даровал нам взамен два лучших дня - разговения и жертвоприношения".

Смысл праздника

Духовное очищение . Рамадан - это время тренировки духа, отказа от мирских благ и греховных мыслей. Ураза-байрам - это день, когда верующий чувствует обновление и приближение к Творцу;

Единство общины (уммы). Праздник объединяет мусульман. Все вместе, от мала до велика, идут на молитву, поздравляя друг друга м разделяя радость. В этот день стираются социальные границы;

Милосердие и забота. Обязательная милостыня (закят аль-фитр) - не просто благое дело, а обязанность каждого мусульманина, чтобы даже в самой бедной семье могли насладиться праздником. Это помогает нуждающимся чувствовать себя частью общего торжества.

Какого числа Ураза-байрам в 2026 году?

В 2026 году торжество приходится на пятницу, 20 марта. Но почему ежегодно меняется дата? Все дело в том, что мусульмане придерживаются лунного календаря (хиджры), который примерно на 11 дней короче григорианского (солнечного), привычного для большинства стран. Именно поэтому все исламские праздники ежегодно меняют свои даты. Начало месяца Шавваль, первый день которого и является Ураза-байрамом, устанавливается в зависимости от появления новой луны.

Хотя астрономические вычисления позволяют определить дату заранее, официальное объявление о начале месяца Шавваль делается после наблюдения за новолунием. В разных странах и регионах подход может отличаться: где-то полагаются на физическое наблюдение полумесяца, где-то - на астрономические расчеты. В России Духовные управления мусульман обычно следуют за решением своих советов улемов, которые могут учитывать оба фактора. Тем не менее, на данный момент официальные лица подтверждают дату 20 марта 2026 года как день празднования Ураза-байрам. Таким образом, до праздника Ураза-байрам осталось 3 дня.

Какого числа заканчивается Ураза-байрам в 2026 году?

Священный месяц Рамадан в этом году начался в четверг, 19 февраля. Он продлится 29 суток и закончится с закатом солнца 19 марта. Следовательно, завершающим днем поста станет четверг, 19 марта, а уже наутро, в пятницу 20 марта, мусульмане приступят к празднованию разговения.

Ключевые даты мусульманского календаря в марте 2026 года

Ночь 16-17 марта - Ночь предопределения, ценность которой превышает тысячу месяцев. Ее следует искать среди последних десяти нечетных ночей священного месяца;

19 марта (четверг) - финальный день соблюдения поста, завершающийся с заходом солнца;

20 марта (пятница) знаменует собой первый день месяца Шавваль и, соответственно, празднование Ураза-байрам;

Дни 21-22 марта (суббота и воскресенье) традиционно отводятся для продолжения торжественных мероприятий.

Когда выходные на Ураза-байрам в 2026 году?

Сам праздничный день выпадает на первую дату месяца Шавваль. Согласно сунне пророка, торжество желательно растянуть на три дня. Тем не менее, число официальных выходных и размах гуляний зависят от конкретной страны или региона. В России, как правило, выходным объявляется только один день, однако в республиках, где большинство населения исповедует ислам, торжества и хождения в гости длятся все три дня.

На федеральном уровне Ураза-байрам не является общегосударственным выходным в РФ. Но в регионах со значительной мусульманской общиной местные власти традиционно делают этот день нерабочим. Поскольку в этом году праздник приходится на пятницу (будний день), жители этих республик получают официальный отдых.

Согласно указам руководителей регионов, нерабочим днем 20 марта 2026 года будет в следующих субъектах федерации:

Татарстане;

Башкортостане;

Чечне (где 19 марта также объявлено выходным);

Дагестане;

Ингушетии;

Кабардино-Балкарии;

Карачаево-Черкесии;

Адыгее;

Крыму.

В Москве и прочих городах, где официальный выходной не установлен, верующие обычно договариваются об отгулах или переносят начало рабочего дня на более позднее время, чтобы успеть посетить праздничный намаз.

Можно ли держать пост в Ураза-байрам?

Соблюдение поста непосредственно в день праздника разговения находится под строгим запретом и расценивается как грех. Весь смысл этого торжества заключен в завершении поста, ликовании и праздновании. Помимо этого, нельзя допускать ссор, брани, выяснения отношений. Также не стоит заниматься утомительными домашними делами и тяжелым физическим трудом, отвлекаясь от духовной составляющей праздника.

Как празднуют Ураза-Байрам?

Накануне праздника ночное время рекомендуют посвятить молитвам, чтению Корана и зикру (поминанию Всевышнего). Принято считать, что мольбы, вознесенные в эту ночь, непременно будут услышаны;

Утром совершают полное омовение (гусль), облачаются в нарядную одежду и съедают какую-нибудь сладость;

Центральным событием дня становится праздничная молитва Ид-намаз. Ее обычно проводят спустя 30-40 минут после восхода солнца в мечетях, либо на специально подготовленных открытых пространствах (мусаллях). Для мужчин присутствие на этой молитве является обязательным (ваджиб) или в высшей степени желательным (сунна муаккада). Женщины тоже могут прийти, однако чаще они молятся дома. По пути к месту совершения намаза и в ожидании его начала верующие многократно славят Аллаха, повторяя такбир: "Аллаху Акбар" ("Аллах велик"). По окончании молитвы имамом произносится праздничная проповедь (хутба), поздравления собравшимся и напоминания об основополагающих принципах ислама;

После намаза люди обмениваются поздравлениями и желают друг другу благословенного праздника. Традиционным приветствием служат слова "Ид мубарак!" ("Благословенного праздника!");

Затем верующие расходятся по домам, где их ожидает праздничная трапеза. Далее принято навещать родственников, соседей и приятелей, вручать подарки, причем в первую очередь - детям.

Что подарить на Ураза-байрам?

Сладости - обязательная часть праздника. Их презентуют и детям, и взрослым;

Довольно популярная категория подарков - товары для дома (текстиль, посуда, кухонная утварь, декор);

Книги - кулинарные, по исламской истории и культуре;

Подарочные наборы с чаем, кофе, косметикой, специями, маслами для ароматерапии, свечами и диффузорами;

Наборы для творчества для рукодельниц;

Одежда и аксессуары - домашние костюмы, платки, шарфы, детская одежда;

Впечатления - билеты на культурные мероприятия, в театр, на концерт или мастер-класс;

Подарки для детей - кроме сладостей, игрушек и денег детям дарят полезные подарки, которые помогают развиваться и приобщаться к вере, например развивающие пособия и книги, которые знакомят с основами ислама в доступной и увлекательной форме, пазлы, конструкторы, наборы для творчества (рисование, лепка, создание поделок);

Подарки для подростков - книги для саморазвития, стильная канцелярия (качественные тетради, блокноты, ручки, рюкзаки), аксессуары (часы, ремни, сумки), одежда (модные футболки, толстовки), электроника и гаджеты (наушники, портативная колонка, пауэрбанк с красивым дизайном);

Прежде чем тратиться на подарки, нужно убедиться, что до наступления праздника была выплачена обязательная милостыня.

Что сделать до наступления Ураза-байрам?