Рамадан 2026: когда начало и конец, что нельзя делать, как держать пост, милостыня

Девятый месяц исламского лунного календаря в 2026 году станет временем духовного очищения, строгого поста и усиленных молитв для миллионов мусульман по всему миру. Почему Рамадан так называется, когда начало и конец Рамадана в 2026 году, что нельзя делать в Рамадан, как держать пост, кому можно не держать пост и что такое милостыня в Рамадан?

Месяц Рамадан - это время для миллионов верующих стать лучше, чище и ближе к своей вере. Это путь к духовному возрождению через терпение, молитву и добрые дела. Соблюдение правил, понимание ценностей этого месяца и уважение к традициям помогают каждому мусульманину и гостю исламских стран достойно провести это благословенное время.

Почему Рамадан так называется?

Слово "Рамадан" происходит от арабского корня "рамада", что означает "палящий зной", "жар". Это символическое название: как жар очищает землю, так и пост должен очистить душу верующего, выжечь грехи и дурные помыслы. Для мусульман священный Рамадан знаменует собой месяц, когда пророку Мухаммеду были ниспосланы первые стихи Корана. Поэтому это время особой связи с Богом, чтения Корана и духовного роста. Суть поста - не просто голодание, а воспитание самоконтроля (таквы), сострадания к нуждающимся и очищение от всего, разрушающего человека изнутри: злобы, лжи и эгоизма.

Когда начинается Рамадан в 2026 году?

В этом году начало священного месяца приходится на период с вечера 17 по 19 февраля. Это расхождение связано с традиционным методом определения начала месяца по лунному календарю - наблюдением за новой луной (хилялем).

В РФ Рамадан в 2026 году начнется с заходом солнца 18 февраля. Первый день поста, соответственно, приходится на 19 февраля. Этой же даты придерживаются многие страны, полагающиеся на астрономические вычисления, такие как Турция, Казахстан и ОАЭ.

Однако окончательное решение о том, какого числа Рамадан начнется в странах Ближнего Востока (включая Саудовскую Аравию) и Южной Азии, будет принято сегодня, 16 февраля, после захода солнца. Верховный суд Саудовской Аравии соберется вечером 17 февраля (29-й день месяца Шабан - восьмого из месяцев лунного мусульманского календаря) для фиксации новолуния. Если полумесяц увидят, то началом Рамадана объявят 18 февраля, если нет - месяц Шабан продлится тридцать дней, и пост начнется 19 февраля.

Когда заканчивается Рамадан в 2026 году?

Конец Рамадана также зависит от лунного цикла. Продолжительность месяца составляет 29 или 30 дней. В 2026 году, согласно данным Духовного управления мусульман РФ, последним днем поста будет 19 марта. С заходом солнца в четверг, 19 марта, завершится месяц Рамадан в 2026, и наступит один из двух главных исламских праздников - Ураза-байрам, празднование которого пройдет в этом году 20 марта.

Что нельзя делать в Рамадан?

Пост в Рамадан ("ураза") - это один из пяти столпов ислама и обязанность каждого совершеннолетнего и дееспособного мусульманина.

В светлое время суток - от времени утренней молитвы (Фаджр) до вечерней (Магриб) - верующим запрещается:

Есть, принимать таблетки, делать ингаляции, пользоваться каплями для носа;

Проглатывание любых жидкостей, не являющихся водой;

Курить и употреблять любую табачную продукцию;

Вступать в интимные отношения;

Намеренно вызывать рвоту.

Мусульмане часто задаются вопросом, можно ли во время Рамадана, делать те или иные вещи. Не нарушают пост:

Чистка зубов (при условии, что зубная паста и вода не проглатываются);

Купание, принятие душа;

Сдача крови, инъекции (не питательные) и вакцинация;

Проглатывание слюны;

Если человек нарушил пост по забывчивости, возмещать это не обязательно, поскольку не было умысла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как держать пост Рамадан?

Режим питания в Рамадан меняется кардинально, так как принимать пищу разрешено только в темное время суток.

Сухур - это предрассветный прием пищи. Желательно совершать его как можно ближе к рассвету. Это благословенное время, дающее сил на день. Рекомендуется есть сложные углеводы, белки и пить достаточно воды. Намерение на пост (ният) обычно совершается во время сухура;

- это предрассветный прием пищи. Желательно совершать его как можно ближе к рассвету. Это благословенное время, дающее сил на день. Рекомендуется есть сложные углеводы, белки и пить достаточно воды. Намерение на пост (ният) обычно совершается во время сухура; Ифтар - вечернее разговение, начинающееся сразу после захода солнца. Традиционно его начинают с фиников и воды, следуя примеру пророка Мухаммеда. Затем совершается вечерняя молитва (Магриб), за чем следует основная трапеза. Важно не переедать, а подходить к еде умеренно.

В течение месяца верующие совершают обязательные пять ежедневных намазов, а также дополнительную ночную молитву - таравих, совершаемую только в Рамадан.

Кому можно не держать пост в Рамадан?

Ислам предоставляет послабления для тех, кто не в состоянии поститься по объективным причинам. Пост в месяц Рамадан не обязаны соблюдать:

Не достигшие половой зрелости;

Пожилые и немощные люди (если пост опасен для здоровья), а также с хроническими заболеваниями;

Путники, находящиеся в более 90 км от дома;

Беременные и кормящие, а также женщины в период менструации и послеродового кровотечения.

Тем, кто пропустил пост по временной причине, нужно будет восполнить пропущенные дни позже. Если человек не может поститься физически (например, из-за неизлечимой болезни), он выплачивает фидию - милостыню за каждый пропущенный день.

Милостыня в Рамадан 2026: Фитр-садака и фидия

Благотворительность в Рамадан занимает особое место. Фитр-садака (закят аль-фитр) - это обязательная милостыня, выплачиваемая каждым состоятельным мусульманином до наступления праздника Ураза-байрам. Она предназначена для помощи нуждающимся, чтобы они также могли встретить праздник.

В 2026 году Совет муфтиев РФ установил рекомендованные размеры фитр-садака:

250 рублей (малоимущие);

800 рублей (средний достаток);

от 1300 рублей (состоятельные люди);

Размер фидии (искупительной милостыни за невозможность поститься) в РФ в 2026 году составляет 400 рублей за один пропущенный день. В Казахстане размер фитр-садака установлен в размере 735 тенге.

Рамадан в путешествиях: ОАЭ

Рамадан в ОАЭ в 2026 году начнется 18 или 19 февраля и продлится до 19 марта. Туристам не обязательно соблюдать пост, но нужно проявлять уважение к культуре:

Запрещено есть, пить и курить в общественных местах (на улицах, в парках, торговых центрах) в светлое время суток;

Рестораны и кафе в городах в дневное время либо закрыты, либо работают за ширмами, открываясь только вечером;

В отелях питание для туристов организовано в обычном режиме, но часто в изолированных зонах;

Одежда должна быть более скромной, чем обычно: плечи и колени прикрыты;

Вечером жизнь в городе оживает: работают ночные рынки, кафе, многие заведения открыты допоздна;

Бары и ночные клубы могут быть закрыты или работать по сокращенному графику (например, подача алкоголя разрешена только после захода солнца).

В то же время отдых в ОАЭ во время Рамадана имеет свои плюсы - например, отели и авиакомпании часто предлагают скидки в этот период. Погода в это время года в ОАЭ очень комфортна для прогулок и пляжного отдыха - около +25°C.