Что такое фитра-сaдaка: кто, кому, когда и зачем выплачивает милостыню?

Сегодня у мусульман завершается строгий пост священного месяца Рамадан. В ночь с 29 на 30 марта наступает праздник разговения Ураза-Байрам. До праздничной молитвы нужно успеть дать милостыню разговения, которая называется фитра-садака. Расскажем, что это такое, кем, когда, кому, зачем и в каком объеме выплачивается?

Что такое фитра-садака?

Фитра-садака – одно из условий принятия поста в Рамадан. По сути это налог разговения, выплачиваемый от каждого члена семьи до начала Ураза-байрама. Размер этого "налога" зависит от благосостояния семьи. Фитра - помощь нуждающимся – выплачиваетcя во искупление ошибок, допущенных в период поста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто выплачивает фитру?

Милостыню выплачивает главa семьи (если только он не болен, дееспособен и имеет доход) от каждого ее члена, даже от имени маленьких детей.

Какой размер фитры 2025?

Размер милостыни ежегодно меняется. По сути, это связно с инфляцией и постоянным ростом цен на продукты, исходя из стоимости которых и рассчитывается "налог". Раньше милостыню, как правило, передавали продуктами, но в наше время, в основном, деньгами – наличными или переводом, в том числе через благотворительные фонды.

В этом году минимальный размер фитр-садаки таков:

250 рублей для малоимущих граждан

800 рублей для людей со средним достатком

1300 рублей для состоятельных мусульман.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как рассчитывают фитру?

Рaзмер фитры рассчитают, исходя из стоимости 3 килограмм основных наиболее простых употребляемых продуктов, которые распространены в той или иной стране или регионе. Это может быть пшеница, ячмень, рис, кукуруза.

Кому дают фитру?

Нищим, малоимущим, бедным, должникам и путникам. Фитру можно передать не адресно, а в специальные фонды сбора при мечетях. Но лучший вариант – помочь тем, кто живет по соседству. Оказать финансовую поддержку можно как одному человеку, так и нескольким, ведущим праведную жизнь. Хотя если размер фитры небольшой, то лучше помочь одному. Если среди соседей нет нуждающихся, то фитру можно адресовать любым бедным людям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому нельзя платить фитру?

Посредством фитры нельзя помогать родителям, дедушкам и бабушкам, жене, детям и внукам, а также другим родственникам, которые находятся у вас на иждивении.

Кто не платит фитру?

Семьи, находящиеся в тяжелом материальном положении, освобождаются от выплаты фитры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда выплачивать фитру?

Давать милостыню можно в течение всего священного месяца Рамадан, а можно - хоть в последний его день. Но важно успеть это сделать до начала праздничной молитвы. В этом году – до 7 утра 30 марта.

Можно ли компенсировать фитрой несоблюдение поста?

Нет. Каждый здоровый совершеннолетний мусульманин обязан соблюдать пост. Каждый пропущенный день поста может быть возмещен лишь постом, но не выплатой фитры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое фидья-садака?

Фидья-садака выплачивается от имени умершего или паллиативного больного. В 2025 году для российских мусульман, не способных соблюдать пост по состоянию здоровья и лишенных возможности сделать это позднее, фидью установили - 400 рублей за каждый пропущенный день обязательного поста.