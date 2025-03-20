Что такое фитра-сaдaка: кто, кому, когда и зачем выплачивает милостыню?

Что такое фитра-садака?
Фитра-садака – одно из условий принятия поста в Рамадан. По сути это налог разговения, выплачиваемый от каждого члена семьи до начала Ураза-байрама. Размер этого "налога" зависит от благосостояния семьи. Фитра - помощь нуждающимся – выплачиваетcя во искупление ошибок, допущенных в период поста.
Кто выплачивает фитру?
Милостыню выплачивает главa семьи (если только он не болен, дееспособен и имеет доход) от каждого ее члена, даже от имени маленьких детей.
Какой размер фитры 2025?
Размер милостыни ежегодно меняется. По сути, это связно с инфляцией и постоянным ростом цен на продукты, исходя из стоимости которых и рассчитывается "налог". Раньше милостыню, как правило, передавали продуктами, но в наше время, в основном, деньгами – наличными или переводом, в том числе через благотворительные фонды.
В этом году минимальный размер фитр-садаки таков:
- 250 рублей для малоимущих граждан
- 800 рублей для людей со средним достатком
- 1300 рублей для состоятельных мусульман.
Как рассчитывают фитру?
Рaзмер фитры рассчитают, исходя из стоимости 3 килограмм основных наиболее простых употребляемых продуктов, которые распространены в той или иной стране или регионе. Это может быть пшеница, ячмень, рис, кукуруза.
Кому дают фитру?
Нищим, малоимущим, бедным, должникам и путникам. Фитру можно передать не адресно, а в специальные фонды сбора при мечетях. Но лучший вариант – помочь тем, кто живет по соседству. Оказать финансовую поддержку можно как одному человеку, так и нескольким, ведущим праведную жизнь. Хотя если размер фитры небольшой, то лучше помочь одному. Если среди соседей нет нуждающихся, то фитру можно адресовать любым бедным людям.
Кому нельзя платить фитру?
Посредством фитры нельзя помогать родителям, дедушкам и бабушкам, жене, детям и внукам, а также другим родственникам, которые находятся у вас на иждивении.
Кто не платит фитру?
Семьи, находящиеся в тяжелом материальном положении, освобождаются от выплаты фитры.
Когда выплачивать фитру?
Давать милостыню можно в течение всего священного месяца Рамадан, а можно - хоть в последний его день. Но важно успеть это сделать до начала праздничной молитвы. В этом году – до 7 утра 30 марта.
Можно ли компенсировать фитрой несоблюдение поста?
Нет. Каждый здоровый совершеннолетний мусульманин обязан соблюдать пост. Каждый пропущенный день поста может быть возмещен лишь постом, но не выплатой фитры.
Что такое фидья-садака?
Фидья-садака выплачивается от имени умершего или паллиативного больного. В 2025 году для российских мусульман, не способных соблюдать пост по состоянию здоровья и лишенных возможности сделать это позднее, фидью установили - 400 рублей за каждый пропущенный день обязательного поста.