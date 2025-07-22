Рамадан 2026: когда ифтар и сухур, расписание намазов, особый намаз таравих

Когда в 2026 году начинается и завершается священный месяц Рамадан, сколько раз в день нужно совершать намазы и как они называются, какие дуа нужно читать перед сухуром и после ифтара, во сколько можно приступать к трапезе, что такое таравих-намаз?

Что такое Рамадан?

Рамадан - главный по значимости месяц в исламе, девятый по счёту. Во время этого месяца Посланнику Аллаха, пророку Мухаммеду открылись первые аяты Корана. Весь месяц Рамадан мусульмане держат пост, который называется ураза и является обязательным. Пост, который представляет собой один из пяти столпов ислама, предписывает отказ от еды и воды от рассвета и до заката. Едят во время поста в месяц Рамадан дважды в сутки: первый раз перед рассветом, до первой молитвы, а второй раз - после заката и четвёртой молитвы.

Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2026 году?

В России решение о том, когда начинается и заканчивается месяц Рамадан принимает Совет улемов Духовного управления мусульман. В 2026 году священный месяц наступит после того, как сядет солнце, 18 февраля. Первый день поста Рамадан начнётся на следующий день: 19 февраля. Продлится Рамадан в этом году 29 дней до 19 марта включительно. Ураза-байрам или Праздник разговения (Ид аль-Фитр) отмечается в первый день месяца Шавваль, который в 2026 году приходится на 20 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько раз в день нужно читать намаз в Рамадан?

В Рамадан, как и в другие месяцы, мусульмане читают намаз пять раз в день. Пост без намаза в Рамадан принимается, однако намаз - обязанность каждого верующего мусульманина, поскольку он является показателем веры. У каждого намаза свое название, которое отражает время, в которое он совершается, и свое количество ракаатов - комплексов слов и действий, составляющих молитву.

Первый намаз - фаджр или ас-субх, предрассветный или утренний намаз, в который выполняется два ракаата. Второй намаз - зухр, полуденный намаз с 4 ракаатами; Третий намаз - аср, послеполуденный намаз с 4 ракаатами; Четвертый намаз - магриб, вечерний намаз с 3 ракаатами; Пятый намаз - иша, ночной намаз с 4 ракаатами.

Каждая из молитв совершается в строго определенное для нее время, которое рассчитывается в зависимости от географического положения местности. После утреннего намаза открывают пост, вечерним намазом его завершают.

Когда совершать таравих-намаз?

Таравих-намаз, особый желательный намаз месяца Рамадан. Он состоит из 20 ракаатов, и совершают его по желанию с первого и до последнего дня священного месяца Рамадан, то есть в 2026 году с 18 февраля по 19 марта включительно. Таравих можно совершать как коллективно в мечети, так и у себя дома. Время таравиха наступает после ночного намаза иша.

Что такое ифтар и сухур?

Утренний или предрассветный прием пищи в Рамадане называется сухуром. Ифтар (разговение) - это вечерняя трапеза мусульман в месяц Рамадан.

Сухур совершают до восхода солнца и до первого утреннего намаза - фаджра. Если проспал сухур, уразу можно держать, однако для здоровья лучше всё-таки не отказываться от одного из двух за день приёмов пищи. Обычно на сухур едят продукты, богатые сложными углеводами и белками, в том числе каши, яйца, рыбу, курицу и орехи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ифтар наступает после завершения вечернего намаза - магриба. После 12-часового (как в 2026 году) поста разговение начинают водой и финиками. Важно, чтобы пища во время ифтара была сытной, но не слишком тяжелой. От жирных продуктов лучше воздержаться, отдав предпочтение салатам, лёгким супам, рыбе и курице, сухофруктам и орехам.

Дуа на ифтар и сухур

Перед сухуром мусульмане обычно произносят намерение, ният, которое звучит следующим образом:

Я намереваюсь держать пост Рамадана от рассвета до заката, искренне ради довольства Всевышнего Аллаха

После ифтара читают молитву - дуа:

О Аллах, я постился ради Твоего довольствия, уверовал в Тебя, положился на Тебя, Твоей пищей разговелся. Прости мне прошлые и последующие грехи, о Всепрощающий!

И намерение, и дуа можно произносить и на арабском, и на русском.

Расписание намазов на Рамадан 2026

День поста — дата — Фаджр (перед ним сухур) — Зухр — Аср — Магриб (после него ифтар) - Иша + Таравих