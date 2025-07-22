Рамадан 2026: когда ифтар и сухур, расписание намазов, особый намаз таравих

Что такое Рамадан?
Рамадан - главный по значимости месяц в исламе, девятый по счёту. Во время этого месяца Посланнику Аллаха, пророку Мухаммеду открылись первые аяты Корана. Весь месяц Рамадан мусульмане держат пост, который называется ураза и является обязательным. Пост, который представляет собой один из пяти столпов ислама, предписывает отказ от еды и воды от рассвета и до заката. Едят во время поста в месяц Рамадан дважды в сутки: первый раз перед рассветом, до первой молитвы, а второй раз - после заката и четвёртой молитвы.
Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2026 году?
В России решение о том, когда начинается и заканчивается месяц Рамадан принимает Совет улемов Духовного управления мусульман. В 2026 году священный месяц наступит после того, как сядет солнце, 18 февраля. Первый день поста Рамадан начнётся на следующий день: 19 февраля. Продлится Рамадан в этом году 29 дней до 19 марта включительно. Ураза-байрам или Праздник разговения (Ид аль-Фитр) отмечается в первый день месяца Шавваль, который в 2026 году приходится на 20 марта.
Сколько раз в день нужно читать намаз в Рамадан?
В Рамадан, как и в другие месяцы, мусульмане читают намаз пять раз в день. Пост без намаза в Рамадан принимается, однако намаз - обязанность каждого верующего мусульманина, поскольку он является показателем веры. У каждого намаза свое название, которое отражает время, в которое он совершается, и свое количество ракаатов - комплексов слов и действий, составляющих молитву.
- Первый намаз - фаджр или ас-субх, предрассветный или утренний намаз, в который выполняется два ракаата.
- Второй намаз - зухр, полуденный намаз с 4 ракаатами;
- Третий намаз - аср, послеполуденный намаз с 4 ракаатами;
- Четвертый намаз - магриб, вечерний намаз с 3 ракаатами;
- Пятый намаз - иша, ночной намаз с 4 ракаатами.
Каждая из молитв совершается в строго определенное для нее время, которое рассчитывается в зависимости от географического положения местности. После утреннего намаза открывают пост, вечерним намазом его завершают.
Когда совершать таравих-намаз?
Таравих-намаз, особый желательный намаз месяца Рамадан. Он состоит из 20 ракаатов, и совершают его по желанию с первого и до последнего дня священного месяца Рамадан, то есть в 2026 году с 18 февраля по 19 марта включительно. Таравих можно совершать как коллективно в мечети, так и у себя дома. Время таравиха наступает после ночного намаза иша.
Что такое ифтар и сухур?
Утренний или предрассветный прием пищи в Рамадане называется сухуром. Ифтар (разговение) - это вечерняя трапеза мусульман в месяц Рамадан.
Сухур совершают до восхода солнца и до первого утреннего намаза - фаджра. Если проспал сухур, уразу можно держать, однако для здоровья лучше всё-таки не отказываться от одного из двух за день приёмов пищи. Обычно на сухур едят продукты, богатые сложными углеводами и белками, в том числе каши, яйца, рыбу, курицу и орехи.
Ифтар наступает после завершения вечернего намаза - магриба. После 12-часового (как в 2026 году) поста разговение начинают водой и финиками. Важно, чтобы пища во время ифтара была сытной, но не слишком тяжелой. От жирных продуктов лучше воздержаться, отдав предпочтение салатам, лёгким супам, рыбе и курице, сухофруктам и орехам.
Дуа на ифтар и сухур
Перед сухуром мусульмане обычно произносят намерение, ният, которое звучит следующим образом:
Я намереваюсь держать пост Рамадана от рассвета до заката, искренне ради довольства Всевышнего Аллаха
После ифтара читают молитву - дуа:
О Аллах, я постился ради Твоего довольствия, уверовал в Тебя, положился на Тебя, Твоей пищей разговелся. Прости мне прошлые и последующие грехи, о Всепрощающий!
И намерение, и дуа можно произносить и на арабском, и на русском.
Расписание намазов на Рамадан 2026
День поста — дата — Фаджр (перед ним сухур) — Зухр — Аср — Магриб (после него ифтар) - Иша + Таравих
- 1 день (четверг) 19 февраля — 5:40 — 12:45 — 15:09 — 17:44 — 19:41
- 2 день (пятница) 20 февраля — 5:37 — 12:45 — 15:11 — 17:47 — 19:43
- 3 день (суббота) 21 февраля — 5:35 — 12:45 — 15:13 — 17:49 — 19:45
- 4 день (воскресенье) 22 февраля — 5:33 — 12:45 — 15:14 —17:51 — 19:47
- 5 день (понедельник) 23 февраля — 5:31 — 12:45 — 15:16 — 17:54 — 19:49
- 6 день (вторник) 24 февраля — 5:28 — 12:45 — 15:17 — 17:55 — 19:51
- 7 день (среда) 25 февраля — 5:26 — 12:45 — 15:19 — 17:57 — 19:53
- 8 день (четверг) 26 февраля — 5:24 — 12:44 — 15:20 — 17:59 — 19:55
- 9 день (пятница) 27 февраля — 5:21 — 12:44 — 15:22 — 18:02 — 19:57
- 10 день (суббота) 28 февраля — 5:19 — 12:44 — 15:23 — 18:04 — 19:59
- 11 день (воскресенье) 1 марта — 5:16 — 12:44 — 15:25 — 18:06 — 20:02
- 12 день (понедельник) 2 марта — 5:14 — 12:44 — 15:26 — 18:08 — 20:04
- 13 день (вторник) 3 марта — 5:11 — 12:43 — 15:28 — 18:10 — 20:06
- 14 день (среда) 4 марта — 5:09 — 12:43 — 15:29 — 18:12 —20:08
- 15 день (четверг) 5 марта — 5:06 — 12:43 — 15:31 — 18:14 — 20:10
- 16 день (пятница) 6 марта — 5:03 — 12:43 — 15:32 — 18:16 — 20:12
- 17 день (суббота) 7 марта — 5:01 — 12:43 — 15:34 — 18:18 — 20:14
- 18 день (воскресенье) 8 марта — 4:58 — 12:42 — 15:35 — 18:20 — 20:17
- 19 день (понедельник) 9 марта — 4:55 — 12:42 — 15:37 — 18:22 — 20:19
- 20 день (вторник) 10 марта — 4:52 — 12:42 — 15:38 — 18:25 — 20:21
- 21 день (среда) 11 марта — 4:50 — 12:42 — 15:39 — 18:27 — 20:23
- 22 день (четверг) 12 марта — 4:47 — 12:41 — 15:41 — 18:29 — 20:26
- 23 день (пятница) 13 марта — 4:44 — 12:41 — 15:42 — 18:31 — 20:28
- 24 день (суббота) 14 марта — 4:41 — 12:41 — 15:44 — 18:33 — 20:30
- 25 день (воскресенье) 15 марта — 4:38 — 12:40 — 15:45 — 18:35 — 20:32
- 26 день (понедельник) 16 марта — 4:35 — 12:40 — 15:46 — 18:37 — 20:35
- 27 день (вторник) 17 марта — 4:32 — 12:40 — 15:48 — 18:39 — 20:37
- 28 день (среда) 18 марта — 4:29 — 12:40 — 15:49 — 18:41 — 20:39
- 29 день (четверг) 19 марта — 4:26 — 12:39 — 15:50 — 18:43 — 20:42