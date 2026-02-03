Вестник Кавказа

Матч "Карабаха" с "Нефтчи" перенесли в Азербайджане

Матч "Карабаха" с "Нефтчи" перенесли в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ПФЛ Азербайджана объявила о переносе матча "Нефтчи" – "Карабах". Новая дата встречи будет объявлена позже.

В Азербайджане перенесли матч чемпионата страны по футболу между "Нефтчи" и "Карабахом". Об этом сообщает Профессиональная футбольная лига АР.

О переносе игры просило руководство "Карабаха", поскольку 18 и 24 февраля агдамцам предстоит сыграть с "Ньюкаслом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Новая дата матча "Нефтчи" – "Карабах" будет объявлена позже.

Напомним, первая встреча между "Карабахом" и "Ньюкаслом" состоится в Баку 18 февраля. Ответная игра пройдет в Англии 24 февраля.

