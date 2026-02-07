Каспийское море обладает хорошими промысловыми запасами – Росрыболовство

Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал высокую оценку запасам рыбы в Каспийском море, заявив о возможности наращивать вылов.

Промысловые запасы рыбы в Каспии сейчас "в хорошем состоянии", такое заявление сделал в ходе рабочей поездки в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Промысловые запасы Каспийского моря находятся в хорошем состоянии. Это дает возможность наращивать российский вылов в регионе"

– Илья Шестаков

По его словам, благодаря модернизации порта рыбаки могут эффективно производить выгрузку пойманной рыбы и ее переработку, что увеличивает привлекательность рыбной отрасли для инвесторов. Руководитель ведомства констатировал, что модернизация портовых мощностей сама по себе даст толчок развитию рыболовства в Каспийском море.

В правительстве Дагестана добавили, что в ходе модернизации рыбного терминала в последние годы были капитально отремонтированы почти все здания порта, проведена реконструкция причальной набережной, заработала новая трансформаторная подстанция.

"Налажена первичная переработка рыбы на современном оборудовании – более 100 т в день, появились новые холодильные установки вместимостью 400 т"

– правительство Дагестана

Уточняется, что работы еще не завершены. В 2026 году будет производиться дноуглубление, за счет которого там смогут беспрепятственно перемещаться рыболовные суда.