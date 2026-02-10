Вестник Кавказа

США допускали сценарий перехвата судов с иранской нефтью — WSJ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон мог пойти на перехват иранской нефти, но испугался резкого подорожания топлива и ответа Тегерана, сообщили американские СМИ.

В Белом доме рассматривали возможность силового захвата иранских нефтяных танкеров. Источники ежедневной американской газеты The Wall Street Journal раскрыли детали обсуждавшегося сценария.

"Чиновники Администрации Трампа обсуждали возможность захвата дополнительных танкеров, участвующих в транспортировке иранской нефти, чтобы усилить давление на Тегеран, однако пока воздержались от этого шага, опасаясь практически неизбежных ответных мер"

— The Wall Street Journal

Кроме того, как утверждают собеседники газеты, американские власти опасаются резкого подорожания нефти в случае осуществления плана по захвату танкеров.

В администрации Трампа дали понять, что сценарий военного вмешательств не снимается с повестки, однако ставка делается на мирное урегулирование путем переговоров. Президент США, по словам представителя Белого дома, обладает достаточным количеством рычагов при недостижении договоренностей.

Так, ранее американский Минфин расширил антииранский санкционный список, внеся в него в него еще 14 судов.

