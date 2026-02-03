Израиль нанес удар по группе радикалов ХАМАС в секторе Газа

Силы ЦАХАЛ ударили в секторе Газе по группе вооруженных радикалов ХАМАС, выходивших их подземного тоннеля. Сообщается, что израильские военные ударили в ответ – радикалы открыли огонь первыми.

В секторе Газа произошло столкновение между израильскими военными и радикалами ХАМАС, информирует во вторник пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ).

Сообщается, что военные ударили по группе радикалов ХАМАС, которые вышли из одного из подземных тоннелей и открыли огонь в направлении сил ЦАХАЛ. В качестве ответной меры военные ударили по вооруженным радикалам. Столкновение произошло в восточной части города Рафах на юге сектора Газа.

В заявлении ЦАХАЛ произошедшее назвали "вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня" и добавили, что ликвидированные радикалы якобы "вынашивали многочисленные террористические замыслы" против Израиля.

"Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности продолжат принимать меры против любых попыток террористических организаций в секторе Газа совершать нападения на войска Армии обороны Израиля и Государство Израиль"

