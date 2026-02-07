Вестник Кавказа

Вице-президент США прибыл в Ереван

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван. Планируется встреча с Пашиняном, в рамках которой будет обсуждаться реализация "Маршрута Трампа".

Самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса приземлился в Ереване, информируют армянские СМИ. 

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Армению"

– СМИ 

Отметим, что сегодня вечером запланирована встреча Вэнса с главой правительства Армении Николом Пашиняном. 

Целью визита Вэнса является обсуждение экономических вопросов в рамках "Маршрута Трампа".  В частности, проект США будет прорабатываться помощником госсекретаря Марко Рубио по вопросам экономики Джейкобом Хелбергом, который включен в состав американской делегации. 

Завтра Вэнс должен направиться в Баку, где пробудет до 11 февраля.

