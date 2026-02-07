Вице-президент США прибыл в Ереван

Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван. Планируется встреча с Пашиняном, в рамках которой будет обсуждаться реализация "Маршрута Трампа".

Самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса приземлился в Ереване, информируют армянские СМИ.

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Армению"

– СМИ

Отметим, что сегодня вечером запланирована встреча Вэнса с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

Целью визита Вэнса является обсуждение экономических вопросов в рамках "Маршрута Трампа". В частности, проект США будет прорабатываться помощником госсекретаря Марко Рубио по вопросам экономики Джейкобом Хелбергом, который включен в состав американской делегации.

Завтра Вэнс должен направиться в Баку, где пробудет до 11 февраля.