Маск: первый город на Луне появится в течение 10 лет

Суперлуние
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Илон Маск рассказал о планах по строительству первых городов за пределами Земли. В течение ближайших десяти лет город появится на Луне, несколько позже – на Марсе.

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал сроки появления первых городов на Луне и Марсе.

"SpaceX сместила свой фокус на строительство саморазвивающегося города на Луне, так как потенциально мы можем достичь этой цели менее чем за 10 лет, в то время как в случае с Марсом для этого потребуется более 20 лет"

– Илон Маск

Он уточнил, что время в пути до Марса составляет около шести месяцев, при этом окно для полета на планету открывается раз в 26 месяцев. Попасть на Луну проще: время в пути составит двое суток, а окно полета доступно каждые десять дней.

По словам предпринимателя, через 5-7 лет его компания намерена вновь сосредоточить усилия на создание города на Марсе.

