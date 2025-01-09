Вестник Кавказа

Почему Луна отдаляется от Земли каждый год - к чему это приведет?

Святослава Прокофьева
Суперлуние
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Луна медленно отдаляется от Земли на протяжении уже как минимум 2,5 миллиарда лет. Ученые давно начали изучать это явление, так как этот процесс связан с такими ключевыми аспектами, как приливные силы и климатическая стабильность. Расскажем, на сколько Луна отдаляется от Земли и и каковы последствия этого процесса.

Почему Луна отдаляется от Земли?

Луна образовалась за 2 миллиарда лет до начала этого процесса, когда, как известно благодаря образцам лунных пород, в Солнечной системе была высокая вулканическая активность. Почему Луна начала отдаляться от Земли? Все сводится к циклам Миланковича, или изменениям орбиты планеты в течение длительных периодов времени. Изменения изменение угла наклона оси Земли и формы ее орбиты изменяют степень воздействия на Землю солнца (количество солнечной радиации), и это определяет наступление таких глобальных преобразований, как межледниковые и ледниковые периоды. Другими словами, количество достигающей Землю солнечной радиации определяет наступление ледникового периода или межледниковья. Это можно сравнить с тем, как летом дни длиннее, а зимой - ночи, либо более теплые и более холодные температуры.

Суперлуние
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть три основных цикла Миланковича: 

  • Прецессия - сдвиги в колебательном движении земной оси по мере ее вращения;
  • Осевой наклон - любое изменение угла наклона земной оси;
  • Эксцентриситет - изменение формы земной орбиты, например, от более эллиптической орбиты к круглой и обратно.

На сколько удаляется Луна от Земли?

Луна удаляется от Земли со скоростью в почти 4 сантиметра в год, а точнее 3,82 см. В результате ряда исследований, изучающих взаимодействие между Землей и Луной по горным породам, возраст которых достигает миллионы и миллиарды лет, было смоделировано как менялась скорость прецессии, расстояние между этими небесными телами, а также длина суток. Если примерно 4,5 млрд лет назад, продолжительность суток на Земле составляла лишь 6 часов, то 2,5 млрд лет назад в сутках было уже 17 часов, а примерно 1,4 млрд лет назад - 18,7 часов. Потом процесс замедлился: до 600 млн лет период обращения Земли вокруг своей оси не превышал 19,5 часов.

Дело в том, что луна замедляет вращение Земли, удлиняя при этом сутки. Спутник притягивает океаны, вызывая приливы и отливы. Ее притяжение плюс трение между водой и дном выполняет роль тормоза. А Солнце противостоит лунному влиянию, наоборот ускоряя вращение земли. Сутки увеличивались быстрее, так как приливы, вызываемые Луной, превосходили солнечные.

Луна
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каковы последствия отдаления Луны от Земли?

  • Приливные силы Луны ослабнут;
  • Изменится геологическая структура планеты;
  • Береговые линии по всему миру сместятся;
  • Подводные животные и растения, которые живут в определенных водных средах обитания и зависят от приливов, начнут погибать, так как нарушатся многие экосистемы;
  • Смена времен года будет более резкой, а погодные условия - еще более непредсказуемыми.

Из-за увеличения расстояния между Луной и Землей сила притяжения Луны будет слабее, поэтому Земля будет вращаться медленнее. Было доказано, что когда в будущем Луна удалится от Земли на значительное расстояние, длина суток увеличится до 25 часов. Правда по современным расчетам лишний час добавится лишь через 200 миллионов лет.

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