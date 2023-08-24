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Зачем все летят на Луну после полувекового перерыва?

Екатерина Винник
Зачем все летят на Луну после полувекового перерыва?
Недавно Россия безуспешно попыталась запустить на Луну космический аппарат, вчера Индии удалось достичь поверхности спутника Земли с помощью ”Чандраян-3”, а в следующем году туда отправятся астронавты НАСА. Расскажем, зачем все летят на Луну, кто придумал осваивать спутник Земли и почему лунные миссии не проводились целых 50 лет.

Что собой представляет Луна? 

Луна - единственный естественный спутник Земли, который вращается с ней в одном темпе и всегда развернут к нашей планете одной стороной. Несмотря на то, что Луна светится ярким пятном на ночном небе, в действительности ее поверхность темная. Согласно наиболее популярной теории, Луна появилась после столкновения близкого по размеру с Марсом метеорита с Землей около 4,5 млрд лет назад. Ежегодно Луна, которая частично влияет на приливы и отливы, а также на движение грунта на нашей планете, отдаляется от Земли почти на четыре сантиметра. 

Лунная гонка

Идея отправиться на Луну впервые была озвучена американским президентом Джоном Кеннеди в 1961 году. В начале 1960-х в рамках космической гонки СССР и США Америка значительно уступала Советскому Союзу, который к тому времени уже успел запустить первый искусственный спутник ”Спутник 1”, а также отправить первого человека в космос. Понимая необходимость обеспечения серьезного достижения для демонстрации американской мощи в космосе, Кеннеди попросил своих советников определить одну из задач, которую можно будет осуществить до конца десятилетия. Был выбран самый дорогой вариант - высадка на Луну, против которой, согласно опросам Gallup, были почти 60% американцев. 

Первый человек на Луне 

Кеннеди не суждено было увидеть триумф Америки на Луне: он умер за пять лет до того, как первый человек, американский астронавт Нил Армстронг, ступил на поверхность Луны. Чтобы осуществить лунную миссию ”Аполлон”, США потратили сумму, эквивалентную нынешним $260 млрд. Фразу ”маленький шаг для человека и огромный для человечества”, сказанную Нилом Армстронгом, оказавшимся на Луне, услышали в прямом эфире почти 650 млн людей по всему миру. Высадка Армстронга на Луну породила огромное количество спекуляций и теорий заговора в отношении того, насколько вообще подобная миссия была возможна в конце 1960-х годов. 

Кто был на Луне кроме Армстронга?

Все, кто был на Луне, это американцы. Всего в период с 1968 по 1972 год путь от Земли до Луны преодолели 24 американских астронавта, 12 из них удалось прогуляться по поверхности естественного спутника Земли. Эдвин ”Базз” Олдрин стал вторым человеком в мире, который ступил на поверхность Луны. Знаменитую фотографию своего же отпечатка ботинка на Луне сделал как раз Олдрин. 

Почему перестали летать на Луну?

В последний раз астронавты побывали на Луне 19 декабря 1972 года, то есть более полувека назад. В течение 12 дней миссии было установлено множество рекордов, в том числе была предпринята самая длинная прогулка по лунной поверхности и взяты самые большие образцы лунного грунта. Лунная программа ”Аполлон” была закрыта в 1975 году, после 17 выполненных миссий из изначально запланированных 20. Полеты американцев на Луну прекратились по нескольким причинам. 

  1. Сумма, потраченная на то, чтобы отправить человека на естественный спутник Земли, в три раза превысила запланированный бюджет. 
  2. Технологическое развитие не было приоритетом лунной миссии, во главе угла стояли политические цели, а именно стремление обогнать СССР в космической гонке. 
  3. Американское общество в массе своей не поддерживало лунные миссии: 1960-1970е годы в США были отмечены социальными волнениями, и американцы были против того, чтобы огромные средства тратились на освоение Луны. 

Возобновление лунной программы 

Спустя полвека после того, как в последний раз человек побывал на Луне, космическая гонка, судя по всему, возобновилась. В последнее время несколько стран сделало выбор в пользу естественного спутника Земли в качестве следующего космического достижения. США и Китай уже заявили, что намерены отправить астронавтов на Луну в ближайшие годы. Россия, Китай, Япония и Индия делают ставку на роботизированные миссии. Но если в 1960х годах основной целью лунной миссии было добраться до астрономического объекта, то теперь цель - выжить и достичь процветания в суровых условиях космоса. Тем не менее политический аспект освоения Луны по-прежнему играет немаловажную роль: Китай, например, рассматривает успехи своей космической и, в частности, лунной программы как политическое послание о своем могуществе, а Индия, добравшись до Южного полюса Луны (первой в мире), надеется зарекомендовать себя в качестве державы, открывающей новые горизонты в космической коммерции. 

Зачем все летят на Луну? 

Ученые и предприниматели активно приступили к лунным миссиям, надеясь достичь следующих целей: 

  1. Изучить воду на Луне. Долгое время было неясно, есть ли вода на Луне. Однако проанализировав лунные образцы, доставленные в ходе миссии ”Аполлон”, ученые выяснили, что Земля и ее спутник сформированы из одного материала. Поскольку вода - важнейший элемент для жизни, ее необходимо разведать и изучить для дальнейших планов по колонизации Луны. 
  2. Найти источник топлива на Луне. Поскольку вода состоит из водорода и кислорода, по крайней мере, теоретически, лунный лед (который точно есть на Луне) может стать источником питьевой воды, кислорода для дыхания и топлива для заправки космических кораблей. 
  3. Лунный туризм. Лунный туризм, скорее всего, будет доступен очень небольшому количеству чрезвычайно богатых людей, тем не менее он может окупиться с точки зрения создания рабочих мест на Земле. 
  4. Добыча гелия-3 на Луне. Газ гелий-3 - крайне редкий газ на Земле, зато его очень много на Луне. Предположительно, гелий-3 может быть использован в термоядерных реакторах. 

Развитие космических технологий в целом, и лунных миссий в частности, достигло небывалых масштабов по сравнению с уровнем, который был полвека назад. Вне всяких сомнений, на этот раз человечеству удастся продвинуться гораздо дальше в освоении Луны, чем во времена первой космической гонки.

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