Зачем все летят на Луну после полувекового перерыва?

Недавно Россия безуспешно попыталась запустить на Луну космический аппарат, вчера Индии удалось достичь поверхности спутника Земли с помощью ”Чандраян-3”, а в следующем году туда отправятся астронавты НАСА. Расскажем, зачем все летят на Луну, кто придумал осваивать спутник Земли и почему лунные миссии не проводились целых 50 лет.

Что собой представляет Луна?

Луна - единственный естественный спутник Земли, который вращается с ней в одном темпе и всегда развернут к нашей планете одной стороной. Несмотря на то, что Луна светится ярким пятном на ночном небе, в действительности ее поверхность темная. Согласно наиболее популярной теории, Луна появилась после столкновения близкого по размеру с Марсом метеорита с Землей около 4,5 млрд лет назад. Ежегодно Луна, которая частично влияет на приливы и отливы, а также на движение грунта на нашей планете, отдаляется от Земли почти на четыре сантиметра.

Лунная гонка

Идея отправиться на Луну впервые была озвучена американским президентом Джоном Кеннеди в 1961 году. В начале 1960-х в рамках космической гонки СССР и США Америка значительно уступала Советскому Союзу, который к тому времени уже успел запустить первый искусственный спутник ”Спутник 1”, а также отправить первого человека в космос. Понимая необходимость обеспечения серьезного достижения для демонстрации американской мощи в космосе, Кеннеди попросил своих советников определить одну из задач, которую можно будет осуществить до конца десятилетия. Был выбран самый дорогой вариант - высадка на Луну, против которой, согласно опросам Gallup, были почти 60% американцев.

Первый человек на Луне

Кеннеди не суждено было увидеть триумф Америки на Луне: он умер за пять лет до того, как первый человек, американский астронавт Нил Армстронг, ступил на поверхность Луны. Чтобы осуществить лунную миссию ”Аполлон”, США потратили сумму, эквивалентную нынешним $260 млрд. Фразу ”маленький шаг для человека и огромный для человечества”, сказанную Нилом Армстронгом, оказавшимся на Луне, услышали в прямом эфире почти 650 млн людей по всему миру. Высадка Армстронга на Луну породила огромное количество спекуляций и теорий заговора в отношении того, насколько вообще подобная миссия была возможна в конце 1960-х годов.

Кто был на Луне кроме Армстронга?

Все, кто был на Луне, это американцы. Всего в период с 1968 по 1972 год путь от Земли до Луны преодолели 24 американских астронавта, 12 из них удалось прогуляться по поверхности естественного спутника Земли. Эдвин ”Базз” Олдрин стал вторым человеком в мире, который ступил на поверхность Луны. Знаменитую фотографию своего же отпечатка ботинка на Луне сделал как раз Олдрин.

Почему перестали летать на Луну?

В последний раз астронавты побывали на Луне 19 декабря 1972 года, то есть более полувека назад. В течение 12 дней миссии было установлено множество рекордов, в том числе была предпринята самая длинная прогулка по лунной поверхности и взяты самые большие образцы лунного грунта. Лунная программа ”Аполлон” была закрыта в 1975 году, после 17 выполненных миссий из изначально запланированных 20. Полеты американцев на Луну прекратились по нескольким причинам.

Сумма, потраченная на то, чтобы отправить человека на естественный спутник Земли, в три раза превысила запланированный бюджет. Технологическое развитие не было приоритетом лунной миссии, во главе угла стояли политические цели, а именно стремление обогнать СССР в космической гонке. Американское общество в массе своей не поддерживало лунные миссии: 1960-1970е годы в США были отмечены социальными волнениями, и американцы были против того, чтобы огромные средства тратились на освоение Луны.

Возобновление лунной программы

Спустя полвека после того, как в последний раз человек побывал на Луне, космическая гонка, судя по всему, возобновилась. В последнее время несколько стран сделало выбор в пользу естественного спутника Земли в качестве следующего космического достижения. США и Китай уже заявили, что намерены отправить астронавтов на Луну в ближайшие годы. Россия, Китай, Япония и Индия делают ставку на роботизированные миссии. Но если в 1960х годах основной целью лунной миссии было добраться до астрономического объекта, то теперь цель - выжить и достичь процветания в суровых условиях космоса. Тем не менее политический аспект освоения Луны по-прежнему играет немаловажную роль: Китай, например, рассматривает успехи своей космической и, в частности, лунной программы как политическое послание о своем могуществе, а Индия, добравшись до Южного полюса Луны (первой в мире), надеется зарекомендовать себя в качестве державы, открывающей новые горизонты в космической коммерции.

Зачем все летят на Луну?

Ученые и предприниматели активно приступили к лунным миссиям, надеясь достичь следующих целей:

Изучить воду на Луне. Долгое время было неясно, есть ли вода на Луне. Однако проанализировав лунные образцы, доставленные в ходе миссии ”Аполлон”, ученые выяснили, что Земля и ее спутник сформированы из одного материала. Поскольку вода - важнейший элемент для жизни, ее необходимо разведать и изучить для дальнейших планов по колонизации Луны. Найти источник топлива на Луне. Поскольку вода состоит из водорода и кислорода, по крайней мере, теоретически, лунный лед (который точно есть на Луне) может стать источником питьевой воды, кислорода для дыхания и топлива для заправки космических кораблей. Лунный туризм. Лунный туризм, скорее всего, будет доступен очень небольшому количеству чрезвычайно богатых людей, тем не менее он может окупиться с точки зрения создания рабочих мест на Земле. Добыча гелия-3 на Луне. Газ гелий-3 - крайне редкий газ на Земле, зато его очень много на Луне. Предположительно, гелий-3 может быть использован в термоядерных реакторах.

Развитие космических технологий в целом, и лунных миссий в частности, достигло небывалых масштабов по сравнению с уровнем, который был полвека назад. Вне всяких сомнений, на этот раз человечеству удастся продвинуться гораздо дальше в освоении Луны, чем во времена первой космической гонки.