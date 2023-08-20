Роскосмос: "Луна-25" рухнула на поверхность спутника Земли

Опубликовано: 12:32, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Космическая станция "Луна-25", отправленная в космос 11 августа на ракете-носителе "Союз-2.1б", скорее всего перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Автоматическая космическая станция "Луна-25", которая улетела в космос покорять спутник Земли на ракете-носителе "Союз-2.1б" 11 августа 2023, потеряла связь с центром управления полетами (ЦУП) накануне и с высокой долей вероятности была уничтожена, столкнувшись с поверхностью Луны, заявили в Роскосмосе.

Накануне в ЦУП на станцию должны были выдать импульс для формирования предпосадочной эллиптической орбиты, передает ТАСС.

"Около 14:57 московского декретного времени связь с космической станцией "Луна-25" прервалась"

- Роскосмос

Как считают в госкорпорации, фактические параметры импульса отличались от расчетных, из-за чего автоматическая космическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Поиски аппарата не дали результатов и сегодня, причины потери "Луны-25" будет выяснять специально формируемая межведомственная комиссия.