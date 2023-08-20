Роскосмос: "Луна-25" рухнула на поверхность спутника Земли

Автоматическая космическая станция "Луна-25", которая улетела в космос покорять спутник Земли на ракете-носителе "Союз-2.1б" 11 августа 2023, потеряла связь с центром управления полетами (ЦУП) накануне и с высокой долей вероятности была уничтожена, столкнувшись с поверхностью Луны, заявили в Роскосмосе.
Накануне в ЦУП на станцию должны были выдать импульс для формирования предпосадочной эллиптической орбиты, передает ТАСС.
"Около 14:57 московского декретного времени связь с космической станцией "Луна-25" прервалась"
- Роскосмос
Как считают в госкорпорации, фактические параметры импульса отличались от расчетных, из-за чего автоматическая космическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.
Поиски аппарата не дали результатов и сегодня, причины потери "Луны-25" будет выяснять специально формируемая межведомственная комиссия.