Холера в России: Роспотребнадзор оценил ситуацию

В Роспотребнадзоре дали оценку ситуации с холерой в стране. Ранее было выявлено два завозных случая заболевания у туристов.

В России ситуация по холере находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, следует из сообщения ведомства, обстановка оценивается как стабильная.

"На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора"

– сообщение

В ведомстве отметили, что за последние 20 лет в РФ фиксировались только завозные случаи заболевания, все они носят единичный характер.

Напомним, на прошлой неделе в России было зарегистрировано два случая холеры - инфекцию выявили у российских туристов, прибывших на одном рейсе из Индии.