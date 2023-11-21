Холера выявлена у второго российского туриста - Роспотребнадзор

За неделю в России выявлены два случая холеры. Оба пациента прибыли на родину из Индии 21 апреля, сообщили в Роспотребнадзоре.

Второй случай заболевания холерой подтвержден в России, инфекция выявлена у жителя Воронежской области, вернувшегося из отпуска, информирует Роспотребнадзор.

"Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом"

– ведомство

Второй завозной случай был обнаружен после проверки круга лиц, с которыми контактировал путешественник из Подмосковья. Признаков заболевания у воронежского туриста нет, он изолирован в инфекционном стационаре и получает антибиотики. Установлен круг контактных лиц, все они находятся под наблюдением медиков, проводится лабораторное обследование.

В Роспотребнадзоре заверили, что рисков распространения холеры в России нет.