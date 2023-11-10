ВОЗ: вспышка холеры в Газе возможна

Всемирная организация здравоохранения допустила вспышку холеры в Газе. При этом там заявили, что вирус исторически не присутствует на этой территории, поэтому она маловероятна.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер допустил вспышку холеры в Газе, несмотря на ее отсутствие.

Он заявил, что эпидемия холеры маловероятна, так как вируса в анклаве исторически нет. Однако, добавил Линдмайер, нельзя исключать, что вспышка произойдет.

"Цинично, но невозможность посетить Газу ограничивает риск появления этой болезни"

- Кристиан Линдмайер