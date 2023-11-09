Дагестан отправил гуманитарную помощь в сектор Газа

Жители Дагестана собрали гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. Самолет с помощью прибыл сегодня в аэропорт Эль-Аришп. Отправкой грузов занимается МЧС.
В аэропорту египетского города Эль-Ариш, расположенного на границе Египта и сектора Газа, приземлился самолет с гуманитарной помощью от жителей Дагестана для палестинцев.
Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, сегодня была отправлена партия в объеме 30 т, при этом готовится и новая партия гуманитарного груза.
«Для нас нет чужого горя, нет чужих детей, нет чужих страдающих стариков и женщин. Мы показывали это во все времена»
- Сергей Меликов
Он подчеркнул, что гуманитарную помощь для палестинцев собирала вся республика, назвав это ярким примером единства дагестанцев.
По его словам, всего в регионе собрали более 100 т гуманитарной помощи. Все грузы были отправлены спецбортом МЧС.
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