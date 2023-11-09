Дагестан отправил гуманитарную помощь в сектор Газа

Жители Дагестана собрали гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. Самолет с помощью прибыл сегодня в аэропорт Эль-Аришп. Отправкой грузов занимается МЧС.

В аэропорту египетского города Эль-Ариш, расположенного на границе Египта и сектора Газа, приземлился самолет с гуманитарной помощью от жителей Дагестана для палестинцев.

Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, сегодня была отправлена партия в объеме 30 т, при этом готовится и новая партия гуманитарного груза.

«Для нас нет чужого горя, нет чужих детей, нет чужих страдающих стариков и женщин. Мы показывали это во все времена»

- Сергей Меликов

Он подчеркнул, что гуманитарную помощь для палестинцев собирала вся республика, назвав это ярким примером единства дагестанцев.

По его словам, всего в регионе собрали более 100 т гуманитарной помощи. Все грузы были отправлены спецбортом МЧС.