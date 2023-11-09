Дагестан и Иран объединит прямое авиасообщение

Иран хочет дать старт товарным и пассажирским авиаперевозкам из Тегерана в Махачкалу. Сама республика уже намерена принять самолеты из столицы Дагестана и организовать транзит грузов.

Замглавы иранского Минсвязи Майсам Абеди на Каспийском цифровом форуме в Дагестане сообщил о желании Ирана организовать прямые рейсы в Махачкалу.

Он отметил, что тегеранский аэропорт уже готов приступить к приятию самолетов из Дагестана, а также проводить транзит российских товаров в другие страны. Чиновник напомнил, что аэропорт Паям в Тегеране может стать транспортным коридором в рамках маршрута "Север-Юг".

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что власти региона ведут работу в этом направлении уже не первый год. Кроме того, по его словам, аэропорт Махачкалы проводит анализ востребованности грузов, которую могут заинтересовать обе стороны.