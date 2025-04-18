Самолеты МЧС России прибыли в иранский Бендер-Аббас

МЧС России направило два воздушных судна для тушения пожара, вспыхнувшего после взрыва в порту Бендер-Аббас. Они прибыли в пункт назначения несколько часов назад.

Два самолета МЧС России совершили посадку в городе Бендер-Аббас в Иране. Об этом сказано в сообщении, распространенном посольством России в Тегеране.

"С радостью сообщаем, что, несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас"

– российское диппредставительство

Там отметили, что спасатели РФ сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами.

"Ждем еще один борт МЧС. Удачи нашим ребятам"

– посольство России

Накануне глава МЧС России распорядился направить в иранский Бендер-Аббас два самолета – амфибию Бе-200ЧС и Ил-76.

Напомним, в порту провинции Хормозган прогремел мощный взрыв. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 40 человек. Различные травмы получили свыше 1,2 тыс человек.