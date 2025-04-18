Вестник Кавказа

Путин отправил спасателей в Иран для тушения пожара в Бендер-Аббасе

Путин отправил спасателей в Иран для тушения пожара в Бендер-Аббасе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иран направятся несколько бортов МЧС для тушения пожара по поручению президента России Владимира Путина. В Бендер-Аббас прибудут два самолета-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76.

Президент России Владимир Путин распорядился в экстренном порядке направить в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара в городе Бендер-Аббасе, сообщило посольство РФ в Тегеране.

"В ответ на обращение иранских партнеров президентом России Владимиром Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи"

- посольство России в Иране

В диппредставительстве также пожелали Ирану скорее справиться с пожаром и спасти жизни людей, а также столь важный для экономики страны порт.

В Бендер-Аббас направят два самолета-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76. Распоряжение об этом отдал глава МЧС России Александр Куренков после поручения президента Путина.

Напомним, что ранее Владимир Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Хаменеи и президенту Пезешкиану и отметил готовность России оказать стране любую помощь в ликвидации последствий пожара в порту Шахид-Раджаи.

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