Вестник Кавказа

Небольшое землетрясение потрясло Каспийское море

Небольшое землетрясение потрясло Каспийское море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские сейсмологи зафиксировали сегодня на Каспии небольшое землетрясение. Его очаг залегал на глубине почти 60 тыс метров.

В Каспийском море 27 апреля произошло землетрясение. Об этом рассказали в Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации сейсмологов, сила подземных толчков составила 3,6 балла. Их очаг располагался на глубине 58 км.

Напомним, на этой неделе произошло мощное землетрясение в Турции магнитудой 6,2. После этого последовало почти три сотни афтершоков. Подземные толчки ощущались в Стамбуле и в других населенных пунктах. В результате природного катаклизма никто не погиб.

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