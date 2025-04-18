Небольшое землетрясение потрясло Каспийское море

Азербайджанские сейсмологи зафиксировали сегодня на Каспии небольшое землетрясение. Его очаг залегал на глубине почти 60 тыс метров.
В Каспийском море 27 апреля произошло землетрясение. Об этом рассказали в Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации сейсмологов, сила подземных толчков составила 3,6 балла. Их очаг располагался на глубине 58 км.
Напомним, на этой неделе произошло мощное землетрясение в Турции магнитудой 6,2. После этого последовало почти три сотни афтершоков. Подземные толчки ощущались в Стамбуле и в других населенных пунктах. В результате природного катаклизма никто не погиб.