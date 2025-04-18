Маленький дагестанец спас ребенка в Подмосковье

Мальчик из Дагестана спас ребенка, выпавшего с девятого этажа. Сергей Меликов выразил благодарность школьнику за его поступок.

Уроженец Дагестана Амир Абачев спас четырехлетнего ребенка, который выпал из окна квартиры на девятом этаже. О героическом поступке мальчика рассказал глава региона Сергей Меликов.

Он отметил, что инцидент произошел в подмосковном городе Домодедово. Также уточняется, что шестиклассник Амир - внучатый племянник генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева.

Руководитель республики сообщил, что школьник, находясь во дворе с друзьями, услышал детский крик и увидел малыша, повисшего на металлическом подоконнике многоэтажного дома.

Меликов отметил, что пока взрослые люди стояли в растерянности, Амир на лету поймал четырехлетнего ребенка. Глава Дагестана подчеркнул, что малыш отделался легкими ушибами.

Он выразил мальчику благодарность за совершенный поступок, добавив, что не удивлен подвигу родственника генерала. Кроме того, Меликов поблагодарил родителей Амира за воспитание.