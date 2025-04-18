Вестник Кавказа

Армения снова открыла огонь по Азербайджану

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана. Огонь велся из стрелкового оружия. Азербайджанские военные приняли ответные действия.

Армянские вооруженные силы снова подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

ВС Армении открыли огонь в 00:25 по местному времени. В ведомстве уточнили, что стрельба велась из стрелкового оружия с позиций в Чамбаракском районе.

В Минобороны республики подчеркнули, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные действия в указанном направлении.

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