Армения снова открыла огонь по Азербайджану

ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана. Огонь велся из стрелкового оружия. Азербайджанские военные приняли ответные действия.

Армянские вооруженные силы снова подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

ВС Армении открыли огонь в 00:25 по местному времени. В ведомстве уточнили, что стрельба велась из стрелкового оружия с позиций в Чамбаракском районе.

В Минобороны республики подчеркнули, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные действия в указанном направлении.