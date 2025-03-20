Азербайджан заявил об очередной провокации Армении

Минобороны Азербайджана опровергло ложное заявление Армении о том, что азербайджанская армия обстреляла армянские позиции накануне вечером. Ведомство сообщило, что так Ереван пытается скрыть свои провокации.

Информация от Минобороны Армении о том, что Азербайджан накануне якобы открыл огонь в направлении населенного пункта Хазнавар, является очередной дезинформацией, заявили в министерстве обороны АР.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Азербайджанской Армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам"

- Минобороны Азербайджана

Уточняется, что, распространяя подобную дезинформацию, Ереван пытается скрыть собственные провокации и сформировать неправильное представление о ситуации в международном сообществе.

Напомним, что ВС Армении после согласования текста мирного договора почти ежедневно обстреливали позиции Азербайджана. В связи с этим премьер-министр РА Никол Пашинян даже призвал собственное Минобороны прекратить ежедневные обстрелы Азербайджана, однако отдельные случаи продолжали происходить и в апреле.