Вестник Кавказа

Азербайджан заявил об очередной провокации Армении

Министерство обороны Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минобороны Азербайджана опровергло ложное заявление Армении о том, что азербайджанская армия обстреляла армянские позиции накануне вечером. Ведомство сообщило, что так Ереван пытается скрыть свои провокации.

Информация от Минобороны Армении о том, что Азербайджан накануне якобы открыл огонь в направлении населенного пункта Хазнавар, является очередной дезинформацией, заявили в министерстве обороны АР.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Азербайджанской Армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам"

- Минобороны Азербайджана

Уточняется, что, распространяя подобную дезинформацию, Ереван пытается скрыть собственные провокации и сформировать неправильное представление о ситуации в международном сообществе.

Напомним, что ВС Армении после согласования текста мирного договора почти ежедневно обстреливали позиции Азербайджана. В связи с этим премьер-министр РА Никол Пашинян даже призвал собственное Минобороны прекратить ежедневные обстрелы Азербайджана, однако отдельные случаи продолжали происходить и в апреле.

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