Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2026 году примет Грузия

Грузия станет страной хозяйкой первенства Европы по тяжелой атлетике. Соревнования состоятся в следующем году.

В 2026 году чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Грузии. Соответствующее решение было принято на прошедшем в Молдавии континентальном первенстве.

На состоявшихся в Кишиневе соревнованиях грузинские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете.

Медали в копилку сборной принесли штангисты Рамин Шамилишвили (две бронзы), Годердзи Берделидзе (две бронзы и одно серебро) и Бакар Турманидзе (бронза).