Вестник Кавказа

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2026 году примет Грузия

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2026 году примет Грузия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия станет страной хозяйкой первенства Европы по тяжелой атлетике. Соревнования состоятся в следующем году.

В 2026 году чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Грузии. Соответствующее решение было принято на прошедшем в Молдавии континентальном первенстве.

На состоявшихся в Кишиневе соревнованиях грузинские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете.

Медали в копилку сборной принесли штангисты Рамин Шамилишвили (две бронзы), Годердзи Берделидзе (две бронзы и одно серебро) и Бакар Турманидзе (бронза).

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