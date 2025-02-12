Армения рассмотрит приглашение Азербайджана поучаствовать в Играх СНГ

Армянские спортсмены могут принять участие в ближайших Играх СНГ. Они пройдут на территории Азербайджана ближайшей осенью.

Армения изучает возможность своего участия в III Играх стран СНГ, которые в этом году примет Азербайджан. Об этом пишет местные СМИ.

Глава Минобразования, науки, культуры и спорта РА отметила, что участие армянских спортсменов в соревнованиях, проходящих на территории соседней республики Южного Кавказа, зависит от многих обстоятельств.

"Этот вопрос (участия Армении) зависит от различных обстоятельств, в том числе, от мероприятий по безопасности"

– Жанна Андреасян

По ее словам, решения должны быть приняты в случае наличия полноценной информации.

Ранее сегодня сообщалось, что Азербайджан направил армянским спортсменам приглашение поучаствовать в III Играх СНГ, которые пройдут в Ханкенди и ряде других азербайджанских городов с 28 сентября по 8 октября.