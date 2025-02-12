Армения рассмотрит приглашение Азербайджана поучаствовать в Играх СНГ

Армения изучает возможность своего участия в III Играх стран СНГ, которые в этом году примет Азербайджан. Об этом пишет местные СМИ.
Глава Минобразования, науки, культуры и спорта РА отметила, что участие армянских спортсменов в соревнованиях, проходящих на территории соседней республики Южного Кавказа, зависит от многих обстоятельств.
"Этот вопрос (участия Армении) зависит от различных обстоятельств, в том числе, от мероприятий по безопасности"
– Жанна Андреасян
По ее словам, решения должны быть приняты в случае наличия полноценной информации.
Ранее сегодня сообщалось, что Азербайджан направил армянским спортсменам приглашение поучаствовать в III Играх СНГ, которые пройдут в Ханкенди и ряде других азербайджанских городов с 28 сентября по 8 октября.