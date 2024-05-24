Вестник Кавказа

III Игры СНГ в Азербайджане стартуют 28 сентября

III Игры СНГ в Азербайджане стартуют 28 сентября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня стала известна дата проведения III Игр СНГ, которые в этом году состоятся в Азербайджане. Масштабное спортивное событие пройдет осенью.

Сроки проведения III Игр СНГ в Азербайджане были оглашены в ходе первого заседания Оргкомитета соревнований, которое состоялось сегодня.

В частности, было заявлено, что III Игры СНГ стартуют 28 сентября. Состязания будут проводиться по 8 октября. Соревнования примут семь городов Азербайджана.

Большая часть соревнований – по восьми видам спорта – состоится в Гяндже. Турниры по восьми видам будут проходить в Мингячевире и Габале (по четырем в каждом городе). Состязания в трех видах проведут в Шеки, по двум – в Гейгеле, по одному – в Евлахе и Ханкенди. В общей сложности спортсмены СНГ будут соревноваться в 23 видах спорта.

Напомним, азербайджанский город Гянджа был объявлен спортивной столицей СНГ в 2025 году.

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