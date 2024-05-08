Вестник Кавказа

Армения отказалась принимать Игры СНГ в 2027 году

Армения отказалась принимать Игры СНГ в 2027 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Игры СНГ, который должны были пройти в 2027 году, не будут проводиться в Армении. Причина другие спортивные мероприятия, которые будет принимать Ереван.

Власти Армении отказались устраивать Игры СНГ, которые должны были состояться в 2027 году.

По данным заместителя главы министерства образования, науки, культуры и спорта Карена Гилояна, республика не сможет провести соревнования из-за плотного графика других спортивных мероприятий.

Вместо Игр СНГ в 2027 году Ереван намерен принять Культурные и спортивные игры франкофонии, а также провести Панармянские игры.

К рассмотрению возможности проведения Игр СНГ власти республики могут вернуться в 2029 году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1145 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пашинян осторожно выдавливает российскую армию с Южного Кавказа

Пашинян осторожно выдавливает российскую армию с Южного Кавказа

Москва временно отзывает своего посла из Еревана

Москва временно отзывает своего посла из Еревана

Ереван назвал успехом отказ от России

Ереван назвал успехом отказ от России

Мария Захарова: Россия приветствует прямой диалог Баку и Еревана 

Мария Захарова: Россия приветствует прямой диалог Баку и Еревана 

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы