Вестник Кавказа

Армения отказалась финансировать ОДКБ

Армения отказалась финансировать ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Армения не будет участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году. В МИД этой страны заявили, что Ереван не возражал против принятия решения в ограниченном формате.

Пресс-служба МИД Армении сообщила об отказе государства участвовать в финансировании ОДКБ в текущем году. Так ведомство ответило на запрос издания "Спутник Армения".

"Армения воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации"

- МИД Армении

Во внешнеполитическом ведомстве этой страны заявили, что Армения не возражала против принятия данного решения в ограниченном формате.

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