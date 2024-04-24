Армения отказалась финансировать ОДКБ

Армения не будет участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году. В МИД этой страны заявили, что Ереван не возражал против принятия решения в ограниченном формате.

Пресс-служба МИД Армении сообщила об отказе государства участвовать в финансировании ОДКБ в текущем году. Так ведомство ответило на запрос издания "Спутник Армения".

"Армения воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации"

- МИД Армении

Во внешнеполитическом ведомстве этой страны заявили, что Армения не возражала против принятия данного решения в ограниченном формате.