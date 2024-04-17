ОДКБ: Армения сама определяет уровень своего участия в организации

Активность Армении в работе ОДКБ определяется целиком и полностью руководством республики, сообщили в организации. Ранее сообщалось, что Ереван решил значительно сократить свою деятельность в ОДКБ.

Армения руководствуется своими интересами, регулируя свою активность в составе ОДКБ. Об этом заявил 24 апреля заместитель генсека организации Валерий Семериков.

При этом он подчеркнул, что республика продолжает оставаться членом ОДКБ.

"По Армении ситуация понятна, и она была неоднократно заявлена уже со стороны руководства. Они являются членами нашей организации и в зависимости от своих интересов в каких-то мероприятиях принимают участие, в каких-то мероприятиях не принимают"

– замглавы организации

При этом он обратил внимание на то, что Ереван не препятствует их проведению.

Напомним, ранее генсек ОДКБ сообщил, что отношения организации с Арменией переживают не лучшее время.