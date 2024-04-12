Вестник Кавказа

В ОДКБ прокомментировали деятельность Армении в организации

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
© Фото: официальный сайт ОДКБ
Генсек ОДКБ дал оценку текущим отношениям с Арменией. Он также отметил, что желание участвовать или не участвовать в саммите организации является суверенным решением республики.

Деятельность Армении в ОДКБ продолжается. Об этом сообщил генсекретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время отношения республики и ОКДБ оставляют желать лучшего.

"Отношения ОДКБ и Армении как государства - члена нашей организации переживают отнюдь не лучший период. Однако деятельность Армении в ОДКБ продолжается, все вопросы, которые стоят в повестке, решаются в рабочем порядке"

– генсек организации

Он также оценил возможное неучастие главы армянского правительства в саммите ОДКБ.

"Участие или неучастие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите ОДКБ в 2024 году – это решение суверенной и независимой страны"

– Имангали Тасмагамбетов

При этом он обратил внимание на то, что до саммита еще достаточно времени, поэтому за это время может многое измениться.

"Кроме того, до саммита еще есть время, за эти месяцы многое может измениться, надеемся, в лучшую сторону"

– глава ОДКБ

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1465 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения проигнорировала еще одно мероприятие ОДКБ

Армения проигнорировала еще одно мероприятие ОДКБ

Франция. Индия. НАТО. Армения развязывает новую войну?

Франция. Индия. НАТО. Армения развязывает новую войну?

Москва призвала Ереван не поддаваться влиянию Запада

Москва призвала Ереван не поддаваться влиянию Запада

Запад не требует от Армении выйти из ОДКБ – Ереван

Запад не требует от Армении выйти из ОДКБ – Ереван

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы