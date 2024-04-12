В ОДКБ прокомментировали деятельность Армении в организации

Генсек ОДКБ дал оценку текущим отношениям с Арменией. Он также отметил, что желание участвовать или не участвовать в саммите организации является суверенным решением республики.

Деятельность Армении в ОДКБ продолжается. Об этом сообщил генсекретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время отношения республики и ОКДБ оставляют желать лучшего.

"Отношения ОДКБ и Армении как государства - члена нашей организации переживают отнюдь не лучший период. Однако деятельность Армении в ОДКБ продолжается, все вопросы, которые стоят в повестке, решаются в рабочем порядке"

– генсек организации

Он также оценил возможное неучастие главы армянского правительства в саммите ОДКБ.

"Участие или неучастие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите ОДКБ в 2024 году – это решение суверенной и независимой страны"

– Имангали Тасмагамбетов

При этом он обратил внимание на то, что до саммита еще достаточно времени, поэтому за это время может многое измениться.

"Кроме того, до саммита еще есть время, за эти месяцы многое может измениться, надеемся, в лучшую сторону"

– глава ОДКБ