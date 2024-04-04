Вестник Кавказа

Армения проигнорировала еще одно мероприятие ОДКБ

Армения проигнорировала еще одно мероприятие ОДКБ
© Фото: Сайт ОДКБ
Ереван не принял участия в прошедшем сегодня заседании Военного комитета. Оно было посвящено развитию военного сотрудничества стран ОДКБ, следует из сообщения на сайте организации.

Армянская сторона уклонилась от участия в очередном мероприятии по линии ОДКБ, информацию о нем распространила пресс-служба Объединенного штаба Организации.

Военный комитет собрался сегодня на встречу в режиме ВКС. Заседание прошло под руководством первого замглавы Минобороны РФ Валерия Герасимова.

В нем участвовали начальники Генштабов Беларуси, Киргизии и Таджикистана, а также первый замначальника Генштаба Казахстана.

"В ходе заседания обсуждались вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ"

– пресс-служба

Кроме того, участники встречи поговорили о налаживании ПВО в Центральной Азии. Рассматривалась и тема дальнейшего развития Коллективных авиационных сил организации.

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