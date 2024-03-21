Запад не требует от Армении выйти из ОДКБ – Ереван

В МИД Армении прокомментировали сообщения о требованиях, которые предъявляет Запад Еревану в обмен на предоставление помощи. В дипломатическом ведомстве уточнили, что речи о выходе Армении из ОДКБ или ЕАЭС не идет.

Страны Запада не ставят перед Арменией условия отказаться от участия в ОДКБ и ЕАЭС, заявил замминистра иностранных дел РА Ваан Костанян.

"Нам такого официального требования не предъявлялось"

– замглавы МИД

Говоря о встрече с представителями ЕС и США, которая состоится завтра в Брюсселе, Костанян назвал ее повестку: по его словам, стороны обсудят прежде всего экономические и гуманитарные темы.

Напомним, ранее в ЕК сообщили, что 5 апреля в Брюсселе пройдет трехсторонняя встреча. В ней примут участие члены руководства США, ЕС и Армении, а именно армянский премьер Никол Пашинян, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, что 2 апреля Пашинян сделал громкое заявление о том, что Россия не выполняет своих обязательств перед Арменией, в том время как Ереван Москве упрекнуть не в чем.