Пашинян летит на консультации с Блинкеном и фон дер Ляйен

Трехсторонняя встреча премьера Армении, председателя ЕК и главы Госдепа США пройдет в апреле в Брюсселе, мероприятие анонсировал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Саммит руководства Армении, ЕС и США пройдет в скором времени в Бельгии, заявил секретарь СБ Армении.

По словам Армена Григоряна, Никол Пашинян, Урсула фон дер Ляйен и Энтони Блинкен проведут переговоры 5 апреля. Место встречи – Брюссель, пишет "Арменпресс".

Отметим, что это мероприятие было анонсировано еще в прошлом году, в испанской Гранаде, 5 октября, по итогам встречи Пашиняна и фон дер Ляйен: глава ЕК рассказала армянскому премьеру о подготовке совместного мероприятия Евросоюза и США, которое будет направлено на поддержку Армении.

Секретарь Совбеза заявил, что встреча 5 апреля и будет тем самым мероприятием.

"На ней планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которое будут способствовать развитию Армении. Мероприятие также направлено на повышение устойчивости Армении"

– Григорян

Он добавил, что более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.

Напомним, в последнее время власти Армении, в том числе и глава правительства, неоднократно заявляли о намерении диверсифицировать свою внешнюю политику, в том числе в плане обеспечения безопасности.