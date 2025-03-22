UFC ведет переговоры с Россией – Дана Уайт

Президент UFC заявил, что промоушен ведет переговоры с Россией о возвращении турниров. Он подчеркнул, что российские бойцы продолжают выступать в организации.

Президент UFC Дана Уайт высказался о возвращении турниров в Россию. Глава организации заявил, что переговоры с российской стороны ведутся, никто их не останавливал.

Помимо этого, руководитель организации подчеркнул, что, несмотря на происходящее в мире, российские спортсмены продолжают выступать в промоушене.

"Так что мой ответ – да. Мы являемся глобальным бизнесом. Мы будем вести бизнес так, как делали это всегда"

- Дана Уайт

Стоит добавить, что впервые UFC провел турнир на территории России в сентябре 2018 года. В последующем промоушен организовал еще два ивента в 2019 году.

В июне текущего года турнир бойцовской организации впервые пройдет на территории Азербайджана. Спортивное мероприятие состоится 21 числа в "Баку Кристалл Холл".