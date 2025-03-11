UFC впервые едет в Азербайджан: что ждет поклонников MMA в Баку?

Азербайджан впервые примет турнир UFC. Когда турнир UFC в Баку? Кто выступит на турнире UFC? Как купить билеты на турнир UFC?

После шестилетнего отсутствия UFC возвращается на постсоветское пространство. Трижды турниры самой популярной бойцовской организации проводились в России, теперь поединки впервые примет Азербайджан.

Промоушен активно расширяет географию проведения турниров и продолжает проникать на азиатский рынок. Сегодня UFC организовывает мероприятия в ОАЭ и Саудовской Аравии. Не исключено, что за Азербайджаном последуют Грузия и Казахстан. Также возвращения UFC с нетерпением ждут в России.

Когда турнир UFC в Баку?

Проведение турнира UFC на территории Азербайджана стало возможным благодаря соглашению, которое подписали президент промоушена Дана Уайт и министр спорта и молодежи республики Фарид Гаибов.

Сам Уайт после подписания документа отметил, что Азербайджан и Баку имеют большой опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Он также подчеркнул, что в UFC выступает много бойцов с Кавказа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бойцы промоушена соберутся 21 июня в Кристальном зале в Баку (Baku Crystal Hall). Старт продажи билетов на турнир запланирован на 25 апреля. Их можно будет купить на платформе iTicket.

Стоит отметить, что представители клуба UFC Fight Club смогут стать обладателями билетов 23 апреля. Те, кто зарегистрировался заранее, получат возможность купить билеты 24 апреля.

"Я рад представить дебютный турнир 21 июня в Баку"

- Дана Уайт

Турниры UFC на постсоветском пространстве

UFC впервые за последние 6 лет решил организовать свой турнир на постсоветском пространстве. Руководство промоушена остановило выбор на Азербайджане, хотя рассматривались варианты с Грузией и Казахстаном.

Азербайджан станет только второй страной СНГ, где пройдет турнир UFC. До этого мероприятия под эгидой промоушена проводились лишь в России: дважды в Москве (15 сентября 2018 года и 9 ноября 2019 года) и один раз в Санкт-Петербурге (20 апреля 2019 года).

В этом году UFC возвращается на постсоветское пространство. Руководство не раз заявляло о своей заинтересованности расширять географию проведения боев, и Баку – тому подтверждение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турниром в Баку заинтересованы не только в Азербайджане. Так, на предстоящее мероприятие возлагают надежды в Казахстане, где считают, что Азербайджан откроет для UFC новый регион и даже максимально приблизит промоушен к Казахстану.

О будущем турнире в Азербайджане говорят и в России. Новость о мероприятии российская сторона встретила очень хорошо, отметив тот факт, что UFC снова обращает свой взор на СНГ. В стране также считают, что бои в Баку поспособствуют возвращению промоушена в Россию.

Кто примет участие в турнире?

В настоящее время анонсировано 7 поединков, который должны состояться в рамках турнира UFC в Баку. Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между двумя американцами – Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри.

Надо сказать, что такая вывеска может устроить не всех любителей смешанных единоборств. Эксперты ММА уже говорят о слабом карде, который необходимо усиливать. UFC в этой ситуации должен внести в список серьезные изменения.

Местная аудитория безусловно захочет увидеть в клетке 21 июня своих земляков. По слухам, в Баку состоится бой азербайджанца Рафаэля Физиева. Противником "Атамана" станет Игнасио Бахамондес.

© Фото: соцсети UFC

Возможно, промоушену следовало бы устроить в рамках главного события вечера чемпионский поединок. В голову в таком случае приходят бои Двалишвили-О'Мэлли и Махачев-Топурия. Но первая пара подерется за 2 недели до ивента в Баку, а Ислам и Илия пока далеки от своей первой схватки.

Так или иначе, организаторам до начала турнира предстоит неоднократно подумать над тем, как его усилить. Нет сомнений, что Азербайджан проведет спортивное мероприятие на высшем уровне, но вот руководству UFC следует внести существенные изменения в список боев, предпочтя любимцев публики.

Россияне на турнире UFC в Баку

Вечер UFC в Азербайджане не обойдется без участия российских бойцов. В соревнованиях среди женщин в октагон выйдут Дарья "Железная леди" Железнякова и Ирина "Русская Ронда" Алексеева.

В одном из интервью Алексеева выразила радость по поводу того, что турнир пройдет в Баку. Она отметила, что фанаты стран СНГ будут болеть за них не меньше россиян, а также выразила надежду на появление своей фанатской базы в Азербайджане.

Еще двое участников скорого турнира – тяжеловес Ризван Куниев и представитель наилегчайшего веса Тагир Уланбеков. Для Куниева бой в Баку станет дебютом в UFC, ему предстоит разделить клетку с американцем Кертисом Блейдсом. Что же касается Уланбекова, то представитель команды Хабиба Нурмагомедова подерется на турнире с японцем Кедзи Хоригути.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо них, рассчитывает принять участие экс-чемпион организации Петр Ян. Ранее он предлагал Умару Нурмагомедову сразиться на турнире в Баку, но в команде последнего дали понять, что Умар вернется в октагон только осенью. Тем не менее, Ян настроен подраться с любым соперником в азербайджанской столице.

Значение для Азербайджана

Для Азербайджана проведение такого турнира, как UFC, станет серьезным и большим достижением. Ранее здесь проходили матчи Евро-2020 и финал Лиги Европы. За плечами Баку также стоят Европейские игры, Евровидение-2012 и концерты с участием звезд мировой величины. Не стоит забывать и про проведение Формулы-1, COP29, визит Лионеля Месси.

Для достойного проведения турнира и приезда болельщиков у Азербайджана есть все необходимое: большая арена, отличные апартаменты, вкусная кухня и красивые достопримечательности. Для иностранцев выпадет отличная возможность познакомиться с республикой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более того, для русскоязычных болельщиков здесь не будет особых проблем, потому что для перелета в Азербайджан потребуется лишь пара часов, а русский язык в Баку знают очень хорошо. Поэтому 21 июня стоит ожидать большое число болельщиков из стран СНГ.

В успехе Азербайджана в проведении UFC сомневаться не стоит, страна обладает большим опытом организации крупных мероприятий. Соседи поддерживают Азербайджан и рассчитывают на успех. Теперь дело только за Даной Уайтом и компанией.