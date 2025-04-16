"Карабах" стал чемпионом Азербайджана по футболу сезона 2024-25

ФК "Карабах" оформил чемпионство в гостевом матче с "Сабахом". Встреча завершилась результативной ничьей.
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" досрочно стал чемпионом страны по футболу сезона 2024/25.
Агдамская команда оформила чемпионство за 4 тура до конца национального первенства благодаря сегодняшнему ничейному результату в гостевом матче против "Сабаха". Встреча закончилась со счетом 1:1.
На 42-й минуте нападающий Редон Джиджа вывел "Карабах" вперед, а на 73-й минуте защитник хозяев Боян Летич восстановил равновесие, установив тем самым окончательный результат.
Напомним, это чемпионство стало для агдамской команды уже 12-м по счету. При этом 11 из них были оформлены под руководством нынешнего главного тренера Гурбана Гурбанова.