Азербайджанский клуб расстанется с французским футболистом

Брахим Конате уйдет из "Шамахы" после нынешнего сезона. На данный момент на его счету семь голов в 27 матчах в чемпионате Азербайджана.

Французский полузащитник Брахим Конате покинет азербайджанский футбольный клуб "Шамахы". Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.

По их данным, 29-летний хавбек не смог договориться с руководством клуба о значительном повышении заработной платы и уйдет из команды по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Азербайджана Конате провел за "Шамахы" 27 матчей, отметившись в них семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Турнирная таблица

После 31 тура "Шамахы" располагается на 7-й строчке в национальном первенстве. В активе команды 34 очка. Лидирует в первенстве "Карабах", набравший 76 очков. В тройку также входят "Зиря" (61 очко) и "Араз-Нахчыван" (53 очка).



