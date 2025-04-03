Вестник Кавказа

В Азербайджане сегодня может досрочно определиться чемпион Премьер-лиги

В Азербайджане сегодня может досрочно определиться чемпион Премьер-лиги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" может досрочно стать чемпионом азербайджанской Премьер-лиги – это произойдет в том случае, если "Зиря" не сможет сегодня выиграть у "Сумгайыта".

В Азербайджане сегодня пройдут два знаковых футбольных матча, которые станут завершающими в 31-м туре азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В первом из них на Шамахинском городском стадионе встретятся футбольный клуб "Шамахы" и гянджинский футбольный клуб "Кяпаз". Матч можно смело назвать "проходным" – у хозяев седьмое место (31 очко), у гостей – девятое место (28 очков), передает Trend.

А вот матч между командами "Зиря" и "Сумгайыт" может стать решающим в первенстве: если "Зире", идущей вторым номером турнира, не удастся одолеть "Сумгайыт", что вполне возможно, то "Карабах" досрочно станет чемпионом Азербайджана.

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